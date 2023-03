Muere Gary Rossington, miembro fundador de Lynyrd Skynyrd, a los 71 años

Gary Rossington, el último miembro original sobreviviente de Lynyrd Skynyrd que también ayudó a fundar el grupo, murió el domingo a la edad de 71 años. No se informó la causa de la muerte.

“Es con nuestro más sentido pésame y tristeza que tenemos que informar que hoy perdimos a nuestro hermano, amigo, miembro de la familia, compositor y guitarrista, Gary Rossington”, escribió la banda en Facebook. “Gary ahora está con sus hermanos Skynyrd y su familia en el cielo y juega bonito, como siempre lo hace. Mantenga a Dale, Mary, Annie y toda la familia Rossington en sus oraciones y respete la privacidad de la familia en este momento difícil”.

Rossington engañó a la muerte más de una vez, informó Rolling Stone. Sobrevivió a un accidente automovilístico en 1976 en el que condujo su Ford Torino contra un árbol, lo que inspiró la canción de advertencia de la banda "That Smell". Un año después, emergió del accidente aéreo de 1977 que mató al cantante Ronnie Van Zant, al guitarrista Steve Gaines y a la corista Cassie Gaines, con dos brazos rotos, una pierna rota y una perforación en el estómago y el hígado.

"Fue algo devastador", le dijo a Rolling Stone en 2006. "No puedes hablar de eso de manera casual y no tener sentimientos al respecto".

En años posteriores, Rossington se sometió a una cirugía de derivación quíntuple en 2003, sufrió un ataque cardíaco en 2015 y se sometió a numerosas cirugías cardíacas posteriores, y la más reciente dejó a Lynyrd Skynyrd en julio de 2021 para recuperarse de otro procedimiento. En espectáculos recientes, Rossington realizaba partes del concierto y, a veces, se quedaba sin conciertos completos.

Rossington nació el 4 de diciembre de 1951 en Jacksonville, Florida, y fue criado por su madre después de la muerte de su padre. Al conocer al baterista Bob Burns y al bajista Larry Junstrom, Rossington y sus nuevos amigos formaron una banda, que intentaron hacer malabarismos en medio de su amor por el béisbol.

Según Rolling Stone, fue durante un fatídico juego de la Pequeña Liga, Ronnie Van Zant conectó una línea en los omoplatos del jugador contrario Bob Burns y conoció a sus futuros compañeros de banda. Rossington, Burns, Van Zant y el guitarrista Allen Collins se reunieron esa tarde en la casa de Burns en Jacksonville para improvisar "Time Is on My Side" de Rolling Stone.

Adoptando Lynyrd Skynyrd como el nombre del grupo, tanto una referencia a un entrenador deportivo de nombre similar en la escuela secundaria de Rossington como a un personaje en el éxito novedoso de 1963 "Hello Muddah, Hello Fadduh", la banda lanzó su álbum debut (pronunciado 'Leh-' nérd 'Skin-'nérd) en 1973. Una colección de blues-rock teñido de country y soul sureño, el álbum incluía ahora clásicos como "Tuesday's Gone", "Simple Man" y "Gimme Three Steps", pero fue el el tema de cierre, “Free Bird” de casi 10 minutos, que se convirtió en la tarjeta de presentación del grupo, debido en gran parte a la sugestiva diapositiva de Rossington tocando en su Gibson SG.

Rossington le dijo a Rolling Stone que nunca consideró a Skynyrd como una banda trágica, a pesar de todo el drama y la muerte de la banda. “No lo considero una tragedia, lo considero una vida”, dijo en la inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll del grupo en 2006. “Creo que lo bueno supera a lo malo”.