Hombre sube al escenario y golpea de forma brutal a cantante mexicana y todo queda captado

El pasado fin de semana, Heidy Infante se encontraba ofreciendo un concierto en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. Mientras interpretaba un tema, Yian López Semanat se subió al escenario y comenzó tocar a los músicos, cuando se acercó a la cantante, esta lo rechazó y trató de alejarlo, al tiempo que continuaba su presentación. Dicho hombre se acercó y le tocó sus partes íntimas; ella reaccionó con un manotazo, pero el señor de origen cubano, según mencionó la afectada, comenzó a golpearla de manera agresiva. Los músicos se acercaron a defenderla.

Según People en español, ahora, la nieta de Pedro Infante hace una denuncia pública y relata lo que ocurrió a detalle. "No lo conocía. No es mi pareja como, mucha gente dijo. Jamás lo había visto en mi vida. Se subió al escenario", explicó Infante al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Pensaron que trabajaba conmigo, eso es lo que hizo para poder subir al escenario".

Y continuó. "Al principio le digo 'bájate' directamente. Me empieza a querer tocar y le digo, por el micrófono, 'espera, no me toques'. Después les digo bájenlo, pero lo tomaron como simple por el color. Es cierto, México piensa que tener en la cumbia, salsa o merengue una persona de raza negra es parte de la agrupación", relató. "Me pega en la frente y le pega a mi cantante, le hago esta seña de 'bájate ya'. Nunca toqué su cuerpo. El tipo me agarra la vagina, me aprieta. Hago esto para quitármelo de encima [le da un manotazo]. [le digo] '¡qué te pasa!'. El tipo me agarra, con la mano izquierda el cabello, y me propina el golpe".

La cantante mencionó que los oficiales de la policía que se lo llevaron "lo dejaron escapar" porque cuando asistió a levantar la denuncia correspondiente le informaron que nunca llegó a la delegación; pese a ello, está llevando a cabo un proceso legal en contra de Yian López Semanat y dejó claro que "no necesito que me den dinero, quiero justicia" para que no vuelva a ocurrir una situación de este tipo. "Soy una mujer, no valiente, soy una mujer con voz y se la voy a dar a los que no lo hacen", comentó.

Heidy Infante asegura que esto la ha hecho más fuerte y seguirá luchando hasta lograr que el hombre reciba su castigo. "No me va a quitar mi alegría este señor, voy a seguir sonriendo y siendo la mujer que soy", concluyó.