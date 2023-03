Yasser Tejeda, guitarra y esencia dominicana en Isle of Light

Yasser Tejeda actuará en Isle of the Light el sábado 11 de marzo en San Soucí. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor y guitarrista dominicano Yasser Tejeda se ha destacado por investigar y resaltar las raíces musicales de la República Dominicana.

Esto ha tenido como resultado una propuesta de calidad y riqueza sonora que va más allá de la escena alternativa.

El intérprete, graduado en Berklee College of Music, es uno de los artistas invitados al Festival Isle of Light este sábado 11 de marzo en San Soucí.

“Vengo con una banda poderosa. Tendremos un set de baile y cantos, tengo un saxofonista invitado, el boricua Mario Castro, va a estar súper chulo”, adelantó sobre su participación.

La agrupación que lidera Tejeda está compuesta por el baterista Víctor Otoniel Vargas, el percusionista Jonathan Troncoso y el bajista Kyle Miles.

La cartelera de la séptima edición del festival alternativo, con artistas reconocidos y emergentes en tres escenarios, la complementan Alt-J, Nicki Nicole, Polo & Pan, Buscabulla, Los Amigos Invisibles, Alex Ferreira y Maya Jane Coles, además de Yendry, Calacote, The Change, Le Montro, Nikóla, Poolpo, Colao, Frank Moody, Ben García, María Lunares, Bosteels, Martox, Paco Versailles, Helado Negro, Lee Foss y Freaky Phillip by Los Reales.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/09/diagrama-agenda-isle-light-web-c6cc25e1.jpg El line up del festival. (FUENTE EXTERNA)

Tiempo Libre conversó con el artista vía telefónica desde Nueva York, donde reside, de sus influencias musicales y de conquistar otros mercados.

Merengue apambichao

El artista lanzó recientemente el primer sencillo de su próximo álbum “Tú ere’ bonita”, un día antes del Día Internacional de la Mujer que, según sus palabras, trata de resaltar el súper poder que tiene la mujer y el empoderamiento femenino.

Además de sus letras, sobresale la musicalización y los arreglos sobre la base de un merengue apambichao. “El coro es inspirado en el canto de salve de San Cristóbal, en ese coro folclórico pero pensado en pambiche, como una forma de que sea bailable con la tambora, güira y saxofones y guitarra porque yo soy guitarrista”, comenta el creador del tema que se encuentra en las plataformas digitales.

El videoclip también reconoce a las féminas sin complejos. “Trata de resaltar la belleza de la mujer, no importa si tienes maquillaje, tú ere´ bonita, no importa la edad. Para mí la mujer es un ser que tiene súper poderes”.

Yasser también actuó el pasado 4 de marzo en el icónico Apollo Theater Café de Harlem, de New York.

Influencias

Canciones folclóricas, ritualistas, tradiciones, merengue, bachata, perico ripiao, Yasser ha recorrido la isla detrás de su sonoridad. Entre sus experiencias está grabar con los Congos de Villa Mella. Sus canciones también evocan el amor. “Amor arrayano” con Vicente García, “A la Dolorita”, “Pa’ Villa Mella”, “El sol de la madruga” y “Nuestras raíces” son parte de su discografía.

Yasser nació y creció en Santo Domingo. Emigró a los 22 años a Boston para seguir capacitándose en el mundo de la música. Pero de aquí se llevó todas las inquietudes y dio los primeros pininos de la investigación de la música autóctona y afrocaribeña.

Pero las influencias jugaron un papel determinante y es que desde muy joven empezó a tocar con “La reina de la fusión” Xiomara Fortuna y también con el fenecido cantautor y músico Luis Días entre 2006 y 2008, lo que considera como una verdadera escuela.

De “El Terror”, como era conocido Días, autor de clásicos como “Baila en la calle”, “Las vampiras” y “El guardia del arsenal”, Tejeda rememora sus conversaciones como un privilegio.

“Pude compartir con él dos años y para mí valieron por 10. Yo pude aprender de sus canciones, de los temas inéditos, le hacía preguntas del merengue, de su forma de fusionar, nos poníamos a ensayar y tocar. Cada cosa que él decía eran conocimientos muy valiosos de las investigaciones que él había hecho… Se me fueron pegando esas influencias de cómo él veía la música, él era un visionario, estaba adelantado al tiempo”, recuerda agradecido.

Manifiesta que en RD somos un país rico culturalmente. “Cuando tú ves lo bien que es recibida esa música fuera del país te das cuenta que es una joya”, dice.

También valora sus viajes a la sarandunga de Baní y los atabales. “La primera vez que fui al Festival de Atabales de Sainaguá a mí me voló la cabeza y pensé –por qué yo no había escuchado de esto- Lo sentí en el corazón y en el alma, vi el baile y eso me despertó la curiosidad de investigar más. Eso fue en 2006 antes de ir a Boston”.

En 2009 lanzó su primer álbum “Mezclansa”, que define como “su interpretación fusionada del folclore y la fusión”.

En 2019, Yasser Tejeda estrenó “Kijombo”, su segunda producción discográfica, álbum con el que se ganó la crítica internacional.

Es uno de los pocos dominicanos que participó en el Tiny Desk, la serie de mini conciertos organizados por el programa de radio All Songs Considered de NPR Music, donde han cantado Coldplay, Camila Cabello, o Stromae y otros.

Como parte de su carrera como guitarrista también ha participado en numerosas giras con la estrella del pop y la bachata de origen dominicano Prince Royce y colaboró en la última producción discográfica de su gran amigo y compatriota Vicente García.

Yasser espera lanzar pronto su nuevo álbum.