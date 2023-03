Así suena “Arranca”, el tema que une a Becky G y Omega “El Fuerte”

La cantante estadounidense de origen mexicano Becky G lanzó este viernes el tema “Arranca”, en colaboración con el mambero dominicano Omega “El Fuerte”. Tras fusionar los estilos musicales de ambos, el resultado fue un pegajoso mambo urbano que ya cuenta con más de 150,000 reproducciones en YouTube.

“Arranca con @omegaelfuerte disponible ya!!!”, escribió la intérprete de “Mayores” en su cuenta de Instagram acompañado de la portada del tema, a lo que el criollo respondió: “Nos fuimos”, seguido de emoticones de fuego.

La canción habla de una mujer a la que su ex continúa buscando luego de que ella decidiera ponerle fin a la relación por no sentirse valorada. “Ya tu falso amor no va a joderme otro verano, ponte las llantas y arranca pa’l carajo” o “Me puse rica y a ti no te gustó. 'Toy como el cangri, lo que pasó, pasó”, son algunos versos del tema.

El video fue filmado en las paradisiacas playas de República Dominicana. En él se ve a Becky G con un bikini blanco disfrutando del sol y el mar durante el día mientras interpreta la canción. Cuando cae la noche, Omega se une a la cantante y forman una fiesta al aire libre. También se presentan lugareños bailando y disfrutando de la playa.

La exponente urbana ya ha grabado con otro dominicano, El Alfa, la canción "Fulanito" que suma 281 millones de reproducciones.