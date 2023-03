Héctor Acosta anuncia su espectáculo “El Torito es Sentimiento”

El artista del pueblo Héctor Acosta (El Torito) celebrará su primer espectáculo del 2023 “El Torito Es Sentimiento”, el cual será realizado el viernes 2 de junio a las 8:30 de la noche en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua.

El más completo artista popular dominicano, promete una noche de éxitos a ritmo de merengue, bachata, baladas, rancheras y más e interpretará temas que han marcado su trayectoria artística tales como “Amorcito enfermito”, “Sin Merengue no hay fiesta”, “Loca conmigo”, “A pasito lento”, “La novia”, “Como me curo”, “Mi niña”, “Con que ojos”, “Quizá sí, quizá no”, “Primavera azul”, “Ya Fue Bastante”, “Pa’ Que me Perdones”, entre otros.

Nominado en premios soberano 2023 en la categoría “Artista Destacado en el Extranjero”, El Torito ha hecho historia en escenarios internacionales como el Shea Stadium, Teatro United Palace, Central Park, Carnegie Hall, entre otros; Además de haber develado su estrella en el Paseo de la Fama de Celia Cruz.

Su música se ha paseado por importantes charts internacionales como el Tropical Airplay del Latin Billboards; Además ha sido galardonado en Premio lo Nuestro, nominado a los Latin Grammy 2023 como “Mejor Álbum Tropical” con la producción “Este Soy Yo”, el intérprete del éxito “Me Llamas”, ha llevado su música gran parte de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

La organización y producción de “El Torito Es Sentimiento”, está a cargo de la empresa Vibra Productions del empresario artístico Billy Hasbun, quien informó que Héctor Acosta está muy emocionado con esta presentación debido a que será la primera del año de tal magnitud en la capital dominicana.

Las boletas se encuentran ya disponibles en Uepa Tickets (uepatickets.com).