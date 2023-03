Melendi: entrega mutua de artista y público en Miami y la promesa de un show similar en RD

Quién le iba a decir a ese adolescente de 17 años que aspiraba a ser futbolista que el destino sí lo llevaría al éxito, pero en un área muy alejada del deporte.

Melendi demostró que el mejor plan es dejarse sorprender y hoy, 25 años después, y pese a las dudas iniciales de su entorno familiar, se ha convertido en uno de los artistas españoles más populares de la actualidad.

Una muestra de lo anterior han sido sus dos exitosas funciones realizadas en el Miami Arena, uno de los escenarios más emblemáticos para cualquier artista, el último este jueves 9 de marzo.

Con su gira "Likes y cicatrices", que en pocos días lo llevará por primera vez a la República Dominicana, donde se presentará el próximo 14 de marzo, en el Palacio de los Deportes, el cantautor español demostró que lo de él con su multicultural público de "la ciudad del sol", es un asunto serio, íntimo y especial.

Fiel a su estilo musical con letras depuradas y anecdóticas (en la mayoría de los casos) y apelando a su peculiar voz y sentido del humor, el español convocó, enamoró y emocionó a las personas que casi abarrotaron el imponente recinto.

Él inició su show con la canción que da título a su gira, "Likes y cicatrices", un tema que recibió la ocasión de público que no dejaba de interpretar cada canción.

A esta le siguieron: "Por si las moscas", "La chica perfecta", "El gato en el tejado", "Desde que estamos juntos", "Sin remitente", “Tu jardín con enanitos”, “La casa no es igual”, “Lágrimas desordenadas” y "Si ella supiera ", entre otras.

Luego de estas canciones se sinceró con el público y decidió contar su historia, una que es ampliamente conocida por su público (pues la hizo canción), pero que su particular forma de contarla genera siempre carcajadas entre el público.

Él reveló que no encontró la música, sino que ella lo halló a él.

"Me llamo Ramón Melendi, no soy la típica persona que, de repente, cuando era pequeñito le decía a su mamá: 'mamá quiero ser artista', no soy esa persona", se introducía al público.

"Yo basé todos mis esfuerzos hasta que tuve 17 años en ser futbolista, cuando llegué a esa edad me di cuenta de que no daba", agregó.

"Es muy frustrante, había aparcado mis estudios y me encontré con un vacío existencial terrible, hasta que un día, estando en una cervecería (eso sí se me daba bien), de repente, en la radio suena una canción", continuó.

Esa canción cambió su perspectiva y le hizo ver que no era tan descabellado cambiar al mundo de la música, porque la voz que sonaba le mostraba que para ser un artista no hay que tener la mejor voz, hay que cantar desde el corazón. Es un cuentista nato que hace partícipe al público de sus procesos y de ahí su conexión.

Él no se considera el mejor cantante, pero lo tiene claro, "para conectar con el público no se necesita tener la voz de Adele", solo hay que entregarse al arte que realiza, y de eso él sí que sabe.

"Con esta voz 'dulce y aterciopelada' que Dios me dio, quién se iba a imaginar que sería un cantante de éxito", bromeó. Y sí que lo ha sido.

Él no solo canta sus canciones con su voz, las interpreta, apela al "storytelling", a la nostalgia, al humor, a la vida. Y de eso se trata un artista. De envolver con sus canciones a los que decidieron pagar un boleto para verlo encima de un escenario.

"Con más años que tengo en la industria, menos sé de música".

Esa frase fue la antesala para su canción más conocida, "Destino o casualidad ", que grabó junto al dueto mexicano Ha*Ash y que ya ha superado el billón de reproducciones.

Aimé Nubiola, su invitada especial

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/10/un-grupo-de-personas-en-un-escenario-b7108b43.jpg

Si hay una artista conecta con el público de Miami esa es Aimé, ella es local, porque Miami y Cuba comparten un vínculo muy especial: su gente.

Juntos cantaron "Pan para Yolanda", el tema que grabaron y que precisamente habla de la necesidad de recuperar la libertad de un país políticamente restringido.

"Viva Cuba libre", gritó la cantante cubana logrando una ovación inmediata del público.

Su banda, un escenario simple y mucha complicidad

Melendi no es de los artistas que necesite tanto adornos y escenarios opulentos. Su concierto de la ciudad de Miami solo estaba conformado por pantallas y juego de luces que el cantautor español utilizó para interactuar con el público.

Él se presenta como es, un amante de la música que disfruta lo que hace.

Un enamorado de la música no podía rodearse de gente que no sienta lo mismo, de ahí su espectacular banda, conformada por Esmeralda Grao, una corista de un extraordinario registro vocal que lograba embellecer aún más las composiciones del artista.

Junto a ella, veteranos músicos de diferentes partes del mundo y otros cantantes que están tan conectados con el artista español que él no necesita dirigirlos, entre ellos: José Losada, Ovidio López y Kike Eizaguirre, quien además es el productor musical de este trabajo.

Homenaje a ideales de mujeres que marcaron la historia

Mujeres como Frida Kahlo, Anna Frank, la madre María Teresa de Calcuta, así, como otras más contemporáneas como Penélope Cruz, fueron resaltadas por Melendi, quien con sus menajes de fondo interpretó su emblemático tema pro mujer "Déjala que baile", un grito musical en contra de la violencia contra de la mujer.

Un mensaje idóneo, pues el concierto se realizó solo un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Su apoyo a la mujer va más allá de una canción, de hecho, su banda está conformada por una gran cantidad de mujeres talentosas que le dan otros sonidos a su propuesta artística.

Una propuesta de matrimonio homosexual

La entrega del público con el artista fue tanta que una pareja homosexual se lo tomó tan literal que decidieron escoger este escenario para dar el paso al siguiente nivel.

Ellos, Isaac y David, fueron los protagonistas de la propuesta de matrimonio. David le pidió matrimonio a Isaac y fue la antesala para que Melendi cantase la canción más romántica de su discografía: la promesa. Una canción con una historia muy peculiar que involucra a un amigo del artista que se prometió con el amor de su vida.

El público quería más

A pesar de que el cantante interpretó sus canciones por más de 2 horas seguidas, el público seguía pidiendo más. El artista fiel a ellos regresó tras su despedida, pasadas las 11 de la noche. Su show inició a las 8:30 de la noche.

Melendi cantó, hizo chistes, monólogos, interactuó con su banda, con el público y se emocionó, dejando un buen sabor de boca del público que pagó su entrada para ser testigos de la entrega musical de un artista en toda la extensión de la palabra.