El incómodo momento que vivió la actriz Ana de Armas con un reportero en los Premios Oscar

Ana de Armas tuvo que aclarar algunas cosas en el Oscar.

Fue una gran noche para la estrella de 34 años, quien asistió a la ceremonia con su primera nominación a los premios de la academia.

En la alfombra champán de la gala este año, Ana pasó por un momento incómodo al ser entrevistada por el argentino Axel Kuschevatzky en TNT. El video de esta interacción, que dejó a Ana de Armas visiblemente desconcertada, se ha vuelto viral. "La gente no sabe el esfuerzo que te tomó todo este viaje, venir a Estados Unidos, vivir durante semanas en el sillón de Alex Pettyfer", le dice el entrevistador, haciendo mención a un actor británico.

Ana de Armas deja de sonreír al escuchar eso y lo corrige frente a las cámaras: "Yo no he vivido en ningún sillón". Luego Axel rectificó: "Lo que digo es, yendo a lugares, esforzándote, trabajando para llegar a este lugar. Mi pregunta es: ¿si no sentís que esta es una recompensa completamente merecida?". Ana continúa amablemente con la entrevista: "Sí, por supuesto, han sido muchos años de mucho trabajo".

El también productor de cine reiteró lo dicho, sin embargo, el gesto de la artista de 34 años no cambió. Por el contrario, su ceño parecía fruncirse cada vez más ante el comentario. Sin dudarlo, rectificó a su entrevistador.

Un gran WTF!!!! Que le quiso preguntar @AxelKuschevatzk a #AnadeArmas ??? alex pettyfer couch?? What do you mean??? Los nervios de la asistente intentando terminar la entrevista wwooww #Oscars #bigcringe #TNT @connieansaldi pic.twitter.com/lNrsqp0It8 — Dannyboy (@dannypaivaok) March 13, 2023

Entonces, el presentador intentó rectificar la información: “No, no, no, no. Lo que digo es yendo a lugares, esforzándote, trabajando para llegar a este lugar. Mi pregunta es, ¿si no sentís que esta es una recompensa totalmente merecida?”.