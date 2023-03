Víctor Manuelle: "Estoy más realizado ahora que en los 90, que fue el ‘boom’ mío "

Ya han pasado 30 años desde que un muy joven Víctor Manuelle irrumpía con fuerza en el mundo de la salsa. Su impacto en la industria fue contundente y la conexión con el público inmediata.

Los años han pasado y, a base de constancia ha podido mantenerse. ¿La clave? Seguir evolucionando musicalmente, sin descuidar su esencia tropical.

En el marco de la celebración de estas primeras tres décadas de carrera, un artista más maduro habló para Diario Libre, donde, además, presentó sus dos nuevos sencillos. A continuación, la amena conversación.

—¿Qué se siente llegar a 30 años en el gusto popular?

Es como una bendición y una muestra de gratitud, porque uno se pone a recordar todos esos países que te abrieron las puertas en esas primeras etapas de tu vida. Estos 30 años son de agradecimiento a los fanáticos, a la prensa, que mantienen al público al tanto de todo lo que uno hace.

Me lo estoy disfrutando, no te puedes imaginar cuánto. Es algo muy, muy lindo. Nosotros ya veníamos con este plan de que celebraríamos 30 años, e iban a pasar muchas cosas; pero jamás pensé que se me iba a dar la oportunidad de celebrarlo de la manera en que lo estoy haciendo.

En conclusión, han sido una muestra de gratitud y agradecimiento por todo lo que está pasando.

—¿Cómo ha sido el proceso para llegar a esta celebración?

Son etapas. Los primeros cinco años eran de ilusión, de sueños, de fantasías, de estar jugando a ser artista, viendo si el público te quiere, si se encariña con tus canciones, si te estabilizas. Luego, después de esos cinco años, llega la etapa donde ves que ya no es un juego, donde tu familia depende de lo que tú haces; que mantienes un hogar con tu música y empiezas a tomar las cosas mucho más en serio, pasan esos 5 años, dándote cuenta de eso.

Ya a los 15 años tu preocupación es cuánto más me va a soportar el público, cuánto puedo durar. He visto personas que tienen más éxito que yo y han desaparecido completamente, luego, te das cuenta de que el público te sigue apoyando y ahí llega nuevamente la etapa de agradecimiento, darle las gracias a papá Dios, a los medios de comunicación, al público, porque son 30 años de carrera, pero cada uno los ha vivido con una mentalidad diferente.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/15/victor-manuelle-sonriendo-con-un-celular-en-la-mano-d7a613a6.jpg

"La música para mí es un proceso orgánico; yo no sé qué pasó, pero yo nací con esto. Ese amor musical recuerdo sentirlo desde niño " Víctor Manuelle Cantante “

Cuando comencé mi carrera yo no tenía hijos, mi vida eran mi mamá y mi papá, podía hacer giras más largas; luego, tuve a mis hijos y no quería girar tanto. Ahora, tengo a mi nieta y, prácticamente, no quiero salir de la casa. Los primeros diez años fueron una cosa, los próximos, algo muy distinto y lo que estoy disfrutando ahora es algo completamente diferente... Me disfruto todo mucho más. Ahora estoy más realizado que en los 90, que fue el ‘boom’ mío.

—¿Cómo mantenerse vigente con los cambios de la industria musical?

No quedarme estancado fue una visión que siempre tuve para mi carrera; para mantenerme vigente yo veía que había una nueva generación con otro oído y que yo no podía forzarlo; la generación que está creciendo ahora tiene padres que escuchan música urbana y la única forma que yo tenía de conectar con esa juventud era colaborando con esos artistas que ellos han hecho sus ídolos. Desde los primeros urbanos como Tego Calderón o Don Omar hasta los actuales como Bad Bunny. Esa ha sido la estrategia para mantenerme vigente.

—Un mensaje para los dominicanos que le han apoyado en estos 30 años.

Que los adoro, que gracias por tantas muestras de amor; yo siempre que estoy en República Dominicana, siento que estoy en mi casa, literalmente. Nos parecemos mucho por la energía; los dominicanos y los boricuas nos parecemos demasiado. Nos amamos, hasta que nos enfrentamos en un evento como el Clásico Mundial de Béisbol. Ahí nos separamos, y cuando pasa volvemos a amarnos.

Lo nuevo de su carrera El cantante puertorriqueño se encuentra promocionando dos temas a la vez. Uno es “Esta noche te conviene”, una canción pícara, romántica, con la que podemos disfrutar en la discoteca. “Cuando uno besa a esa chica que tanto le gusta, pero no se atreve a decírselo, una historia medio coquetona”. Y la otra canción se titula “Devuélveme un te amo”, que está dedicada a su nieta. “Es sobre un amor más puro, más sentimental, el video está espectacular. Describe todos esos momentos que puede tener un abuelo con su nieta, y que se convierte en el centro, en el eje de su vida”.

Te puede interesar Cantándole al amor y al despecho, Víctor Manuelle recorre éxitos en el Jaragua