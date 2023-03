Agotadas en tiempo récord las boletas para el tercer concierto de Ana Gabriel en República Dominicana

Ana Gabriel, "La Luna de América", ha logrado una vez más agotar las boletas del tercer espectáculo en su regreso a República Dominicana.

SD Concerts y PAV Events, empresas a cargo de la producción del espectáculo, indican que la tercera función de Ana Gabriel se vendió por completo en menos de una hora.

Un comunicado enviado a Diario Libre por las empresas productoras establece que el público de República Dominicana, "ha demostrado a la artista el amor por su música al agotar tres funciones". El pueblo espera por este show llenos de emoción este próximo 29 y 30 de abril y 2 de mayo en el Palacio de los Deportes.

Ana Gabriel en sus redes sociales compartió el siguiente mensaje de agradecimiento: “Me dieron la gran noticia que la tercera fecha de República Dominicana, Santo Domingo esta Sold Out y solo me queda decir gracias, no importa que todo lo que pueda comentar o decir con estas tres fechas sellamos un pacto de Amor…”, dijo.