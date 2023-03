Cantante denuncia a Kalimba por supuesto acoso sexual en 2020 y él lo niega categóricamente

La cantautora Melissa Galindo denunció a través de sus redes sociales que el famoso cantante mexicano Kalimba la acosó sexualmente en 2020.

Fue a través de un live en Instagram donde la cantante ahondó que decidió romper el silencio sobre este asunto, porque deseaba prevenir a las personas para que no pasaran algo como lo que a ella supuestamente le sucedió.

“Hace tres años me llamó Kalimba Marichal para decirme que estaba abriendo una disquera, que había escuchado mi música, que estaba pendiente de mí y le gustaba lo que yo hacía. Entonces que le gustaría firmarme. En ese momento me pareció una buena idea, porque ya lo conocía de tiempo y conmigo se había portado siempre muy bien”, comenzó a decir.

Según la intérprete, tras firmar, el cantante de Kabah invitó a la artista a abrir uno de sus conciertos en Monterrey. Y, después del show todos los invitados y Kalimba fueron a cenar.

“Él estaba tomado, yo había tomado dos martinis, los que me conocen saben que no tomo mucho y después de la cena dijeron que querían seguirle en un antro para festejar. Yo les dije que no”, aseguró.

Melissa contó que optó por dirigirse a su hotel y en la camioneta Kalimba iba a un lado suyo, cuando supuestamnte, de pronto, el famoso empezó a acercarse físicamente a la famosa.

“Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho, que estaba muy emocionado. Le dije: ‘Qué cool, mil gracias por apoyar mi proyecto’”, contó.

Sin embargo, Galindo reveló que posteriormente la situación se puso muy incómoda para ella, ya que el cantante de Tocando Fondo intentó tocarle sus genitales sin consentimiento.

“De pronto sentí que algo tocó mi vagina o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como entré en shock, me cerré, pero no dije nada, capaz fue sin querer para que hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, desprotegida y ni al caso de hacer un lío”, apuntó.

La reacción del cantante

A través de su cuenta de Instagram el cantante agradeció a las personas que le extendieron su apoyo tras la denuncia de la cantante y reiteró que tomará acciones legales en contra de ella.

“Les expreso mi cariño y profundo agradecimiento por sus mensajes y muestras de solidaridad y apoyo. Quienes me conocen saben quién soy y cuál es mi forma de actuar en lo personal y en lo profesional. Siempre he respetado a todas las personas con las que he compartido un proyecto, tanto sobre como debajo del escenario”, comenzó a decir.

Asimismo el integrante de OV7 aseguró que ya cuenta con asesoramiento para proceder contra Melissa y negó los sucesos.

Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal. Admiro y celebro estos movimientos que le han dado voz a las mujeres pero es muy triste que sean utilizados de manera incorrecta, ya sea por venganza, para buscar un beneficio o para buscar evadir responsabilidades económicas o jurídicas.

Además, Kalimba advirtió que haría lo que fuera necesario para demostrar su presunta inocencia y añadió:

“Informo a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos”.

Esta no es la primera vez que el mexicano es acusado de violentar sexualmente a mujeres.

A finales del año 2010 fue acusado por el delito de violación de una menor de edad. El 10 de enero de 2011 fue solicitada una orden de aprehensión contra el cantante. La denunciante afirmó que Kalimba la golpeó y luego su amiga afirma que tuvo sexo con el músico y personal de este, de manera consensual.

En enero de 2011 fue detenido por autoridades migratorias de El Paso, Texas. Fue deportado a México y entregado a la Procuraduría General de la República, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en su contra. Posteriormente fue recluido en el penal mexicano. Fue puesto en libertad por falta de pruebas casi 20 días después, aunque la decisión fue apelada por la parte denunciante.

