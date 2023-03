Ana Gabriel: “¿Será que hace 30 años hice el pacto de amor con RD sin darme cuenta?”

Lo de Ana Gabriel y República Dominicana ya es un pacto de amor. Ella misma lo confesó a través de su cuenta de Twitter al confirmarse su tercer concierto en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo.

"No sé quién se lo merezca más, ¿o será que lo decreté tan fuerte hace diez años en Chavón o desde hace 30 años hice el pacto de amor sin darme cuenta? pero sea lo que sea, aquí está la tercera fecha, 2 de mayo”, escribió emocionada la artista en su cuenta de twitter.

La conexión de Gabriel con los dominicanos es tanta que en 2012 ella escogió Altos de Chavón para grabar en vivo uno de sus discos recopilatorios más exitosos. “Altos de Chavón es un lugar hermoso y mágico y el pueblo dominicano, conocido por su gran calor humano, brindará la plataforma perfecta para este gran momento de mi carrera, el cual será inolvidable”, dijo en ese momento. ¡Y así fue!

Fue una noche inolvidable, llena de magia y encanto, donde la cantautora interpretó más de 40 canciones. En 2013 presentó un CD-DVD con escenas del concierto.

Una década después, la mexicana decidió realizar una gira de conciertos con la que, señaló, se retiraría de los escenarios y, como era de esperarse, República Dominicana fue uno de los primeros países confirmados para sus presentaciones. Sin embargo, ni ella ni la empresa que la trae, SD Concerts, se esperaban que la reacción del público local fuera tan contundente.

Las entradas para el concierto que ofrecerá el 29 de abril en Santo Domingo en el Palacio de los Deportes se agotaron en cinco horas, informaron desde la producción del espectáculo, que colgó en las redes que este concierto estaba “sold out”.

"Esto solo tiene un nombre y se llama agradecimiento a República Dominicana, se llama amor, y lealtad, lo mío es música y canción " Ana Gabriel Cantautora mexicana “

"Definitivamente República Dominicana no se alejó de mí, me trastornó el corazón, la mente y me volvió a mostrar que su amor sigue tan fuerte como hace 30 años”, añadió en su cuenta de Twitter.

Luego del éxito de la venta de boletas en la primera función, la empresa SD Concerts confirmó el segundo concierto para disfrutar de las canciones de amor y despecho de la cantante mexicana en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. El show se llevará a cabo el 30 de abril.

Cuando se creía que ahí acabaría la cosa, el éxito de la venta de boletas en la primera y segunda función obligó a los organizadores a organizar un tercer concierto para disfrutar de sus canciones de amor y despecho, también en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto; el 2 de mayo fue la fecha seleccionada. En pocas horas, la productora informó de nuevo el “sold out”.

Pacto de Amor, sellado con RD, Tercera fecha Sold Out GRACIAS pic.twitter.com/iV6JIaGfDz — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) March 17, 2023

Relación especial

Para los dominicanos, la voz de Ana Gabriel apela a la nostalgia, a esos domingos de limpieza del hogar, donde había que dejar la casa impoluta y se involucraba a toda la familia en el proceso. Mientras se tiraba agua, se cepillaba las paredes y se lavaba cada rincón de la casa, la radio se subía a todo volumen con canciones como “El cigarrillo”, ¿Quién como tú?” o “Soy como quise ser”, todas de la amplia discografía de la cantautora mexicana.

Ana Gabriel, cuyo verdadero nombre es María Guadalupe Araujo Yong, ha lanzado más de 30 álbumes y ha logrado posicionar 20 de sus éxitos en el Top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard, incluyendo seis números 1.

Nominada a múltiples premios por éxitos como “Quién como tú,“ “Ay amor,“ “Luna”, “Simplemente amigos” y “Aquí estoy,“ la mexicana cuenta con una trayectoria musical de más de cuatro décadas.

Su trabajo ha sido reconocido con una nominación a los premios Grammy y cuatro nominaciones a los Latin Grammy.

La conocida “Diva de América” realiza su gira de despedida “Por amor a ustedes” por varias ciudades de América Latina y los Estados Unidos. La intérprete de “Simplemente amigos” y “No te hago falta” ha reiterado su decisión de retirarse de los escenarios para estar más con su familia, pero no podía hacerlo sin despedirse de RD.