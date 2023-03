Inicia la Temporada Didáctica de la Orquesta Sinfónica Nacional

Como es tradición, la Orquesta Sinfónica Nacional celebra durante el primer trimestre del año su Temporada Didáctica. Este año se presentará en la primera parte, los días 22 y 24 de marzo, una Charla Concierto de apreciación musical, que cuenta con la participación de jóvenes instrumentistas de la OSN, dirigida a alumnos de secundaria, donde se interpretarán obras de P. I. Tchaikovsky, Antonín Dvorák, o Bienvenido Bustamante, entre otros.

Este martes 28 de marzo se presentará el segundo concierto, dirigido a estudiantes de primaria, con la obra "El carnaval de los animales", encantadora suite para orquesta y narrador, del compositor francés Camille Saint-Saëns (1835-1921), ocasión para la cual contaremos con la participación del Maestro Eduardo Villanueva como narrador, una maravilla de escuchar, imperdible y la dirección musical del maestro Santy Rodríguez (director asistente de la OSN).

El maestro José Antonio Molina, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, asegura que “la obra 'El carnaval de los animales' es una joya de la literatura sinfónica universal, específicamente escrita para ilustrar en conciertos de apreciación musical o conciertos educativos, a la generación joven”.

El compositor francés se ganó la fama como un virtuoso del piano a temprana edad. Sus logros fueron asombrosos, como compositor de cientos de obras, grandes y pequeñas, en todas las formas concebibles: una docena de óperas, música incidental para obras de teatro y para una película (como el primer compositor "respetable" que adorna el medio), obras sagradas, canciones, música de cámara, sinfonías, conciertos para violín, violonchelo, y piano, música de bandas militares, transcripciones, arreglos y cadenzas. Sus escritos críticos son voluminosos; también escribió sobre temas como la filosofía y la arqueología, además de obras de teatro.

La obra que escucharemos el martes 28 de marzo, “El carnaval de los animales”, es un ejemplo de su don para la caracterización musical y la sátira. Compuesta en unas vacaciones en Austria en 1886, tiene 14 movimientos: 1. Introducción y marcha real del león; 2. Gallinas y gallos; 3. Asnos, animales salvajes; 4. Tortugas; 5. El elefante; 6. Canguros; 7. Acuario; 8. Personajes con largas orejas; 9. El cucú en el fondo del bosque; 10. Pajarera; 11. Pianistas; 12. Dinosaurios; 13. El cisne; y 14. Final.

Es sorprendente pensar que la obra más popular de Saint-Saëns se volvió ampliamente conocida solo después de su muerte. “El Cisne” fue la única parte de la partitura que el compositor publicó en vida. Aunque la obra completa tuvo algunas representaciones privadas, no permitió llevarla más lejos. Saint-Saëns describió la pieza como una fantasía zoológica, y en sus catorce movimientos retrata tortugas, con una versión del "Can Can de Orfeo en los Infiernos” de Jacques Offenbach; el elefante está representado por “Danse de Sylphies de la Condenación de Fausto” de Héctor Berlioz, con el contrabajo solo; y los dinosaurios o fósiles son acompañados por Danza Macabra, al igual que se escucha música de Rossini.

Sin embargo, el humor no es su única virtud, la textura sutil de "Acuario" y la flauta melodiosa y elegante de la “Pajarera” son piezas genuinamente inspiradas y la hermosa melodía del “Cisne” ha adornado muchos recitales de violonchelo y actuaciones de ballet. El final llega en la forma de una frenética danza folclórica de Europa del Este, la exuberancia, toda la locura que ha pasado antes, con los asnos teniendo la última palabra.

Aunque a menudo "El carnaval de los animales" se escucha con orquesta completa, la versión de cámara original permite que el humor sea más filoso y se escuche la delicadeza de la Suite con más detalle y enfoque.

El concierto se presentará en la Sala Manuel Rueda de la Escuela Elemental de Música Elila Mena, en horario de 10:30 a.m. Las instituciones interesadas en participar de esta inolvidable experiencia deben confirmar vía telefónica a las oficinas de la Orquesta. El cupo es limitado.