Jurado declara culpables a 3 por muerte del rapero XXXTentacion

Tres hombres fueron declarados culpables el lunes del asesinato del rapero XXXTentacion, quien recibió un disparo en el sur de Florida mientras le robaban 50.000 dólares en 2018.

Michael Boatwright, de 28 años, Dedrick Williams, de 26, y Trayvon Newsome, de 24, fueron declarados culpables de homicidio premeditado y robo a mano armada por un jurado que deliberó un poco más de siete días.

Recibirán condenas obligatorias de cadena perpetua en una fecha posterior.

Los acusados casi no mostraron emoción mientras estaban parados y esposados junto a un policía.

Durante el juicio de un mes, los fiscales vincularon a los hombres con el tiroteo del 18 de junio de 2018, ocurrido afuera de la tienda de motocicletas Riva Motorsports, en los suburbios de Fort Lauderdale, por un extenso video de vigilancia tomado dentro y fuera de la tienda, además de videos de teléfonos celulares tomados por ellos mismos que los mostraban con puñados de billetes de 100 dólares horas después del asesinato.

Los fiscales también contaron con el testimonio de un cuarto hombre, Robert Allen, ex amigo de los acusados, quien dijo que participó en el robo. Allen se declaró culpable el año pasado de homicidio no premeditado. No ha sido condenado en espera de la conclusión de este juicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/20/un-hombre-con-pelo-azul-95583110.jpg El rapero XXX Tentacion. (FUENTE EXTERNA)

Podría recibir una sentencia que similar al tiempo que lleva en prisión, lo que significa que pronto podría ser liberado, o una cadena perpetua, dependiendo de cómo perciban los fiscales su ayuda.

Los abogados defensores acusaron a Allen de ser un mentiroso motivado para evitar una cadena perpetua. También dijeron que los fiscales y los detectives hicieron una investigación deficiente que no analizó a otros posibles sospechosos, incluido al astro canadiense Drake, quien había tenido una pelea con XXXTentacion por internet.

La semana pasada el jurado pidió en dos ocasiones revisar los mensajes de texto del día del tiroteo enviados por Boatwright, a quien los fiscales identificaron como la persona que disparó. Una copia impresa de los fiscales muestra que desde el momento en que se despertó, alrededor de las 10:30 a.m. y hasta las 3:00 p.m., aproximadamente una hora antes del tiroteo, envió 17 mensajes a varias personas, incluyendo uno sobre conseguir un auto.

Los fiscales dicen que la camioneta utilizada en el tiroteo fue alquilada a una mujer a través de una aplicación. Luego dejó de enviar mensajes de texto durante unas dos horas.

Aproximadamente una hora después del tiroteo, envió un mensaje de texto que decía: “Dile a mi hermano que tengo el dinero para el nuevo teléfono”.

Minutos después de eso, le envió a alguien una captura de pantalla de una noticia que decía que habían disparado a XXXTentacion.

XXXTentacion, cuyo nombre real era Jahseh Onfroy, acababa de salir de Riva Motorsports con un amigo cuando su BMW fue bloqueado por una camioneta que se desvió al frente.

Videos de vigilancia mostraban a dos hombres armados enmascarados emergiendo de ella para confrontar al cantante de 20 años en la ventanilla del conductor. Uno de los enmascarados le disparó repetidamente. Luego tomaron una bolsa Louis Vuitton que contenía efectivo que XXXTentacion acababa de retirar del banco, volvieron a subir a la camioneta y se alejaron a toda velocidad. El amigo no resultó herido.

Newsome estaba acusado de ser el otro hombre armado. Williams fue acusado de ser el conductor de la camioneta, con Allen también adentro.

Allen testificó que los hombres partieron decididos a cometer robos ese día y fueron a la tienda de motocicletas para comprarle una máscara a Williams.

Allí vieron al rapero y decidieron convertirlo en su objetivo. Allen y Williams entraron a la tienda para confirmar que era él. Luego regresaron a la camioneta que habían alquilado, esperaron a que saliera XXXTentacion y lo emboscaron, según el testimonio.

El rapero recibió certificaciones platino por su música y era un astro en ascenso que abordaba temas como prejuicio y depresión en sus canciones.

Tuvo problemas por su mal comportamiento, fue arrestado en múltiples ocasiones, incluyendo cargos por golpear gravemente y abusar de su novia.