Obras de teatro y conciertos, entre las opciones para disfrutar el fin de semana

Las actuaciones de la cantante española Vanesa Martín, el concierto que protagonizarán emblemáticos merengueros, así como varias propuestas teatrales complentan la agenda para el entretenimiento este fin de semana.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/imagen-vanesa-martin-gira-placeres-y-pecados-1-550x498-16e6a649.jpg La española estará en el Teatro Nacional. (SUMINISTRADA)

Vanesa Martín

La cantante española llega con su gira "Placeres y Pecados", nombre de su octavo disco, en la que interpretará parte de las canciones que forman parte de este nuevo repertorio con una nueva escenografía. "Si Pudiera", "Quién lo diría" o "Marzo" son algunos de los temas que sonarán en este nuevo espectáculo donde no faltarán tampoco los éxitos de su carrera.

Fecha: Sábado 20 de mayo, 8:30 pm. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/imagen-dioni-fernandez-46574082.jpg El maestro Dioni Fernández en el reencuentro de merengueros. (SUMINISTRADA)

Noche de merengueros

Icónicos merengueros de los 70, 80 y 90 presentarán "Noche de reencuentros". Participarán Jossie Esteban, Ringo Martínez y la Patrulla 15; Bonny y Richie Cepeda, Carlos David. Además, el maestro Dioni Fernández con los principales intérpretes de El Equipo como: Charlie Rodríguez, Diomedes Núñez y Kaky Vargas, entre algunas sorpresas. Asimismo, el Conjunto Quisqueya vuelve a escena, así como Aramis Camilo, Fenix Ortiz, Gabby Arias y Tito Kenton.

Dónde: Hotel Jaragua. Fecha: Sábado 20 de mayo Boletas: Uepatickets. Hora: 9:00 pm

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/imagen-ara-malikian-df89a721.jpg Ara Malikian debuta en el Teatro Nacional. (SUMINISTRADA)

Ara Malikian en el TN

El afamado violinista y compositor libanés-armenio Ara Malikian protagonizará su primer concierto en el país este viernes. El laureado artista tenía previsto actuar el 29 de abril, pero debió posponer su actuación debido a una infección de oído. Malikian es un destacado violinista que ha ganado fama por por las fusiones de la música clásica con otros géneros.

Dónde:Teatro Nacional Eduardo Brito. Fecha: Viernes 19 de mayo. Boletas: Uepatickets. Hora. 8:30 pm

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/imagen-obras-fausto-rojas-28a7b88a-focus-0-0-895-573-86c7e24a.jpg La propueta teatral en The Studio by Solly Durán. (SUMINISTRADA)

Baile de Máscaras

The Studio Theater Company presenta esta obra teatral, la versión libre y contemporánea del clásico "Romeo y Julieta" de William Shakespeare, dirigida por el reconocido actor y teatrista Fausto Rojas, y producida por The Studio by Solly Durán. En ella el público presenciará y vivirá la historia desde espacios múltiples, siendo testigo y cómplice de la escena.

Fecha: Viernes 19, sábado 20 y domingo 21, 8:30 pm, en The Studio (Plaza PSP II).

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/que-clase-de-vecinas--05-d7c4c8c0.jpg Una comedia teatral en el Guloya. (SUMINISTRADA)

En el Teatro Guloya

La divertida comedia ¡Qué clase de vecinas! se presenta este fin de semana en la sala del Teatro Guloya, con las actuaciones de Skylab Rodríguez, Jousarat Ramírez y William Coss, bajo la producción general de El Taller de José Roberto. Esta comedia teatral muestra la historia de Ahian, quien tras jubilarse un día recibe la visita de dos vecinas quienes le van a solicitar su ayuda por unos inconvenientes que están presentando en sus respectivos apartamentos. Escrita y dirigida por William Coss.

Fecha y horarios: Teatro Guloya, calle Arzobispo Portes 205, los días 19, 20, 21 de mayo, viernes y sábados a las 8:30 p.m. el domingo a las 6:30 p.m. Las boletas en Uepatickets.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/imagen-f1a82b27-a254-8d2e-4391-80283da4f762-7c1c643b.jpg La última ópera de Giacomo Puccini. (SUMINISTRADA)

Turandot

Alianza Royal Ópera RD presenta la proyección de "Turandot", la última ópera de Giacomo Puccini, desde la Royal Opera House de Londres. Una espectacular puesta en escena inspirada en las tradiciones teatrales chinas e italianas para evocar una visión de la antigua China impregnada de leyenda y fantasía.

Fecha: Domingo 21 de mayo, 5:30 pm, Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas en Uepa Tickets, Fundación Sinfónía y Teatro Nacional y CCN.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/imagen-img20201018134326-afb0271f.jpg Ofertas para las madres. (SUMNISTRADAS)

Mercado Central de Ágora

Este finde habrá una edición especial de madres con emprendedores que exponen sus productos de diversos rubros, durante este sábado 20 y domingo 21 de mayo; un taller sobre "Técnicas de seguridad y herramientas creativas para acompañar a mi hijo en su canal de YouTube" por Pequeños Cineastas", el sábado a las 3:00 pm; seguido de un cooking show por Verylai, a las 5:00 pm; y música en vivo con Anne Yvonne, el domingo a las 5:00 pm. Gratis.