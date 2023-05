Bad Bunny y Grupo Frontera, entre las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

"Un x100to" del Grupo Frontera, Bad Bunny y "Ella baila sola", de Eslabón Armado, Peso Pluma, del boom de los tumbados corridos, son de las canciones más escuchadas.

GLOBAL

1.- "un x100to" – Grupo Frontera, Bad Bunny

2.- "Ella baila sola" – Eslabón Armado, Peso Pluma

3.- "La bebé (remix)" – Yng Lvcas, Peso Pluma

4.- "Cupid – Twin Ver." - Fifty Fifty

5.- "Flowers"- Miley Cyrus

6.- "Kill Bill" – SZA

7.- "Daylight" – David Kushner

8.- "TQG" – KAROL G, Shakira

9.- "As It Was" – Harry Styles

10.- "Classy 101" – Feid, Young Miko

ARGENTINA

1.- "Un finde - Crossover #2" – Big One, FMK, Ke Personajes

2.- "Pobre Corazón – En Vivo" – Ke Personajes, Onda Sabanera

3.- "M.A. (remix)" – BM, Callejero Fino, La Joaqui, Lola Indigo

4.- "La bebé (remix)" – Yng Lvcas, Peso Pluma

5.- "un x100to" – Grupo Frontera, Bad Bunny

6.- "Classy 101" – Feid, Young Miko

7.- "En la intimidad" – Big One, Emilia, Callejero Fino

8.- "Perfecta (versión 2023)" – Miranda!, Maria Becerra, FMK

9.- "Ya no vuelvas (versión cuarteto)" – Luch Ra, La K´onga, Ke Personajes

10.- "Rara vez" – Taui, Milo j

CHILE

1.- "un x100to" – Grupo Frontera, Bad Bunny

2.- "Ella baila sola" – Eslabón Armado, Peso Pluma

3.- "Classy 101" – Feid, Young Miko

4.- "Venga pa´ acá" – Pailita, Fran C

5.- "Xq tan sola?" – Nickoog Clk, Jere Klein

6.- "La bebé (remix)" – Yng Lvcas, Peso Pluma

7.- "Bellakita" – El Jordan 23

8.- "TQG" – KAROL G, Shakira

9.- "Un finde - Crossover #2" – Big One, FMK, Ke Personajes

10.- "Yandel 150" – Yandel, Feid

COLOMBIA

1.- "un x100to" – Grupo Frontera, Bad Bunny

2.- "Ella baila sola" – Eslabón Armado, Peso Pluma

3.- "Classy 101" – Feid, Young Miko

4.- "Yandel 150" – Yandel, Feid

5.- "La bebé (remix)" – Yng Lvcas, Peso Pluma

6.- "Niña bonita" – Feid, Sean Paul

7.- "Hey Mor" – Ozuna, Feid

8.- "Chorrito pa´ las ánimas" – Feid

9.- "TQG" – Karol G, Shakira

10.- "Feliz cumpleaños Ferxxo" – Feid

ESPAÑA

1.- "Supernova" Saiko

2.- "El tonto" – Lola Índigo, Quevedo

3.- "Beso" – Rosalía, Rauw Alejandro

4.- "Mami chula" – Jhayco, Quevedo

5.- "El merengue" – Marshmello, Manuel Turizo

6.- "Classy 101" – Feid, Young Miko

7.- "Yandel 150" – Yandel, Feid

8.- "TQG" – Karol G, Shakira

9.- "Clavaito" – Chanel, Abraham Mateo

10.- "Nochentera" - Vicco

MÉXICO

1.- "Ella baila sola" – Eslabón Armado, Peso Pluma

2.- "un x100to" – Grupo Frontera, Bad Bunny

3.- "La bebé (remix)" – Yng Lvcas, Peso Pluma

4.- "El azul" – Junior H, Peso Pluma

5.- "PRC" - Peso Pluma, Natanael Cano

6.- "AMG" – Natanael Cano, Peso Pluma, Gabito Ballesteros

7.- "El gordo trae el mando" – Chino Pacas

8.- "Por las Noches" – Peso Pluma

9.- "Ch y la pizza"- Fuerza Regida, Natanael Cano

10.- "Chanel" – Becky G, Peso Pluma