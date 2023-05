Caso Miguel Bosé y su expareja; justicia no considera hermanos a sus cuatro hijos

La guerra judicial entre Miguel Bosé y Nacho Palau por la custodia de sus cuatro hijos va tocando a su fin. El Tribunal Supremo acaba de darle la razón al cantante, afirmando en una sentencia que "los menores carecen de lazos biológicos".

De acuerdo al periódico español "El País", la justicia argumenta que, "el vínculo socio afectivo de los niños entre sí y con quien fue pareja de su respectivo padre no es por sí título para el establecimiento de un vínculo legal de filiación". Además, se afirma que para estos supuestos el ordenamiento jurídico establece otro cauce, el de la adopción, "que no se ha querido seguir" por parte de Bosé y Palau.

Según el medio, bajo estos argumentos, el Supremo desestimó el recurso de casación que había presentado Palau, y en el que pedía que se declarara su paternidad "de los dos hijos biológicos de quien fue su pareja, y, al mismo tiempo, que se declarara que su expareja es el padre no matrimonial de los dos hijos biológicos del propio demandante".

Esto quiere decir que, Palau quería ser el padre de los dos hijos de Bosé y también que Bosé fuera el padre de sus dos hijos biológicos, que siempre han vivido juntos y han mantenido estrechos lazos hasta la separación de la que fue pareja durante 26 años, que se hizo pública en octubre de 2018. Además, Palau pretendía que se establecieran relaciones entre los niños (todos ellos nacidos por vientre de alquiler), tanto entre sí como "con sus padres respectivos".

Foto de archivo de Miguel Bosé y Nacho Palau.

Sin embargo, y como ya le ocurrió tras perder en octubre de 2020, cuando el Juzgado de Primera Instancia emitió una sentencia en su contra que ya confirmó la Audiencia Provincial, Nacho Palau ha vuelto a perder.

El Supremo ha desestimado la demanda del escultor valenciano, de 51 años, frente a Bosé, de 67, asegurando que no aprecian errores "en la conclusión alcanzada por el juez", que no había problemas en las anteriores sentencias, y que lo estimado por la Audiencia Provincial es certero. Por tanto los niños, Diego y Tadeo, de 11 años, que viven en México con Bosé; e Ivo y Telmo, de 10 años (cuya paternidad llegó a negar Bosé en el juicio) y que residen con Palau en un pueblo de Valencia, no se consideran hermanos. Aunque Palau podría llegar a recurrir, la sentencia es firme.