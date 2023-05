Carlos Alfredo Fatule revela la razón por la que Wilfrido Vargas lo descartó como integrante de su orquesta

Por la orquesta de Wilfrido Vargas han pasado muchos cantantes talentosos. El merenguero tenía una habilidad especial para reclutar artistas con habilidades vocales excepcionales. Carlos Alfredo Fatule iba a hacer uno de ellos, sin embargo, fue descartado.

Según el cantante y comunicador él participó en un casting para ser parte de la orquesta. Y, añadió en un video publicado en YouTube que, a pesar de llamar a la atención del artista y este reconocer su talento, por sus estudios de medicina Vargas lo descartó.

Con la jocosidad que le caracteriza el también actor reseñó que Wilfrido estaba buscando sustituto para un cantante que se había ido para que lo acompañara en una gira internacional. Agregó que, al darse cuenta que Fatule estudiaba para ser doctor fue rechazado, porque según Wilfrido no podría asumir estar de gira por tres meses.

"Wilfrido se dirige hacia mí y me preguntó qué en dónde yo estaba metido, le dije, bueno, yo soy de La Romana y vine aquí a estudiar", recordó. Agregó: "Luego me preguntaba qué estudiaba y yo le dije medicina". "Wilfrido me descartó, yo no le dije que no, pero como yo estudiaba medicina, él supuso que yo no iba a dejar la carrera por cantar en su orquesta y andar de gira tres meses", recordó.

"Esa señoras y señores es mi historia, el día que yo conocí a Wilfrido Vargas y, me quemó", finalizó.