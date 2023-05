Un viaje musical al corazón: Reik y Sin Bandera emocionan al Palacio de los Deportes con su balada evocadora

Las reconocidas baladas románticas de Reik y Sin Bandera se apoderaron la noche de este sábado del Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, donde los fanáticos cantaron a una sola voz sus éxitos de amor, desamor y despecho.

El espectáculo en conjunto duró más de cuatro horas y estuvo a casa llena. Aunque llovió todo el día en Santo Domingo y se preveía una amenaza por el desplazamiento de las personas, a la hora del show la lluvia cesó, sumado a que el aforo es techado.

La jornada musical fue tan romántica que hubo no una, sino tres peticiones de matrimonio en el concierto de Reik, en efecto, el amor estuvo en el aire.

Sin Bandera: "Frecuencia Tour"

Los gritos del público se escuchaban al unísono cuando aparecieron en el escenario Leonel García y Noel Schajris alrededor de las 9:18 de la noche para ofrecer un espectáculo mágico.

El dúo romántico salió a escena con una de sus canciones más icónicas: "Mientes tan bien", seguida de "Tócame", "Dime que sí", "Amor real", "De viaje". El público se mantuvo de pie, coreando junto a ellos cada canción.

"Te vi venir", "Ahora sé", "ABC", "Suelta mi mano", "Pero no", "Te esperaré", "Entra en mi vida", "Si tú no estás", "En ésta no", también formó parte del repertorio que se extendió por casi dos horas.

La banda estaba conformada por dos guitarristas, un tecladista, un violinista, dos bateristas y un saxofonista, así como dos coristas, los cuales vestían un traje de color crema con un tshirt negro y calzado de vestir. Noel llevaba un traje azul marino con una playera blanca y tenis negros, mientras que Leonel estaba vestido completamente de negro con una playera, pantalón y zapatos de vestir.

La escenografía de Sin Bandera, en esta ocasión fue muy peculiar a lo antes visto. Constaba de una cortina de hilos en la cual proyectaban a los artistas, dándole un toque dramático al escenario. En los laterales había dos pantallas grandes, para el disfrute de los que se encontraban en gradas.

Casi a la mitad del concierto, Noel se quitó la camisa blanca y la lanzó al público causando furor entre sus fanáticos. "Lloro" fue de las más esperadas, sensibles y sentidas.

"Kilómetros" avecinaba el final y así fue. El público gritó al oír los acordes. Los artistas interpretaron esta canción al unísono con el público.

"Sirena", una canción pop bailable fue la antesala de la canción de despedida "Que me alcance la vida" a las 11:00 de la noche.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/21/img3694-fae0d4f1.jpg El vocalista de Reik, Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto «Bibi» Marín fueron recibidos con ovación. (CORTESÍA DE VLADMIR SANTOS)

El show de Reik: inolvidable

Tras media hora de la salida de Sin Bandera, a las 11:32 p.m. se encendieron las luces y los músicos de la banda mexicana Reik estaban listos para arrancar, ya que se notaba la insistencia de los fans.

La escenografía cambió para su actuación y esta vez fueron cuatro pantallas donde resaltaban los colores, los artistas y letras de sus temas.

El vocalista Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto «Bibi» Marín fueron recibidos con ovación. Con casi 20 años de carrera, de inmediato se fueron a la etapa entre 2007-2010 donde despegaron en popularidad con la canción "Qué vida la mía coreados de principio a fin.

Jesús Navarro, vestido con ropa holgada, estuvo relajado, alegre y con mucho ritmo. A pesar de las fusiones ha dicho que su inspiración será siempre la balada. Les cantó a los románticos y sonaron las notas "Voy a olvidarte", donde los presentes se grabaron cantando con entrega cerrando los ojos.

"Como decimos en México, que chingones estar aquí con ustedes. Tenemos muchos años de carrera y siempre nos tratan con el mismo cariño", resaltó el vocalista.

Ellos elogiaron a Sin Bandera y se confesaron fanáticos desde el día uno.

El pop bailable continuó con "Yo quiero que sigas en mi vida" con notas de guitarra a lo mexicano.

"Tu mirada" (2011) fue de las más aplaudidas. En esta se desprende el verso "Y tú mirada me corta la respiración, me quema el alma y me acelera el corazón" cantado a una voz en la llamada ´Media Naranja´ del Centro Olímpico.

"Peligro", "Noviembre sin ti", "Fui", "Invierno" continuaron el set del cancionero con toque de desamor y melancolía.

"Inolvidable" del año 2009 puso a mover y saltar a la gente. Del EP "2021", una producción que realizaron en plena pandemia, eligieron "Con la falta que me haces".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/21/img3674-b073bc3b.jpg El público desafió la lluvia para ver el concierto. (CORTESÍA DE VLADIMIR SANTOS)

Tres propuestas de matrimonio

A más de media hora de show ocurrieron cosas inolvidables, como su canción. "Pero te conocí", la que definen como su composición más romántica e ideal para pedir matrimonio, tenía una sorpresa incluida.

La luz del aforo iluminó a una feliz pareja en la pedida de mano. La novia lloró de emoción y abrazó felizmente a su novio. Sentados en el escenario, Reik cantó el tema mirándolos y dedicándole directamente.

Otro par de enamorados se comprometieron y el Palacio se llenó de más algarabía. Hubo una tercera pareja, pero la cámara no logró enfocarlos.

"Gracias por hacernos parte de sus vidas, de sus historias de amor", exclamó Bibi.

"Creo que este es el récord más grande que hemos tenido hasta ahora de pedida de matrimonio", comentó sonriente Jesús.

Más éxitos

Tras este momento sutil la banda llamó al escenario a su primer y único invitado, el venezolano "Lagos" con quién cantaron "No sé acaba hasta que acabe".

Reik es de las pocas bandas de baladas que se supo adaptar a las fusiones urbanas. Por eso dieron una dosis de esta fórmula sobre la base del reguetón y el pop, a lo que muchos expertos llaman "popetón".

"Si me dices que si" (2020) es un corte acústico con Camilo y Farruko. Después entonó el tema romántico "Un año", uno de los más famosos en colaboración con el colombiano Sebastián Yatra.

En el aplaudido repertorio de 23 canciones alternaron composiciones que los volvieron famosos con las más recientes.

"Sabes" y "Yo quisiera" los colocaron entre las mejores bandas pop de la primera década del 2000 y, por supuesto, estos temas no pudieron quedarse.

Para los corazones rotos les cantaron con mucho sentimiento "Ya me enteré".

A la 1:15 de la madrugada los mexicanos que conforman Reik cerraron por todo lo alto poniendo a la gente a bailar a ritmo de toques urbanos interpretando "Indeciso" ft. J Balvin y Lalo Ebratt, "Amigos con derechos", otro hit con Maluma y Me niego" ft. Ozuna no sin antes reiterar su cariño hacia República Dominicana.

El cantautor dominicano Manerra abrió la noche.