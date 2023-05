La reacción de Arcángel tras su incómodo momento con policías en Perú

"Me lo pueden hacer la próxima vez que comoquiera la voy a pasar bien, no tengo problemas, me pueden revisar todas las veces que quieran", expresó el exponente puertorriqueño de origen dominicano Arcángel tras el incómodo momento que vivió en Perú con policías que lo detuvieron a él y a miembros de su equipo mientras iban a un concierto.

Austin Agustín Santos se presentó este fin de semana en el "Reggaeton Lima Festival 2? junto a otros artistas del género urbano cuando fue requisado en plena vía pública.

´´Gracias Perú por quererme, si pensaban que subiendo la noticia me iban a joder, eso a mí no me molesta, yo vengo del barrio, así que un aplauso para la Policía de Perú, están haciendo su trabajo´´, dijo el cantante.

Según la prensa de ese país, en Perú es común que los efectivos policiales realicen este tipo de operativos para verificar que todo esté en orden. Pero grande fue la sorpresa al ver al cantante de talla internacional siendo intervenido durante su visita a nuestro país.

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver cómo los policías le piden a Arcángel que baje de su camioneta. Pese a su asombro, el reggaetonero siguió las indicaciones de la fuerza del orden y respetó la intervención. En otros videos, se le ve con los brazos levantados mientras le revisaban los bolsillos y le solicitaban su documento de identidad.

Al informarse de esta situación, muchos seguidores del artista se mostraron en contra de lo ocurrido y evidenciaron su molestia con los efectivos por no reconocer al famoso reggaetonero internacional. "Cómo van a bajar a Arcángel y revisarlo así. Qué vergüenza".