10 canciones emblemáticas de Tina Turner para celebrar su exitosa discografía

Cantante, compositora, actriz y coreógrafa. La artista falleció hoy a los 83 años de edad cerca de Zúrich (Suiza), según anunció su portavoz en un comunicado.

"Tina Turner, la 'Reina del Rock'n Roll', murió en paz después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza.

Desde que comenzó su carrera musical, allá por mitad de los años 50, esta cantante estadounidense no paró de cosechar logros y premios en el mundo de la música.

Hoy repasamos su trayectoria profesional recordando las mejores canciones de la queen del rock & roll.

10 mejores canciones de Tina Turner

River Deep-Mountain High

Fue uno de los primeros singles de la artista. Con el paso del tiempo, este tema ha ido tomando mayor repercusión a nivel mundial. Se encuentra en el puesto número 33 de la lista de Mejores Canciones de Todos los Tiempos de la revista Rolling Stone.

Private Dancer

Private Dancer da nombre a uno de los discos más completos e increíbles de la artista. Tanto es así que consiguió alzarse con el Grammy a Mejor Álbum de 1984. A día de hoy sigue siendo una joya de la música de esta época.

What´s Love Got to Do with It

Una de las mejores canciones de Tina Turner dentro de su álbum Private Dancer. Este disco tiene grandes hits y, sin duda alguna, éste es uno de ellos.

Su sonido ochentero fue el despegue de la carrera profesional en solitario de la artista estadounidense.

Acid Queen

Esta canción da vida al álbum que lleva el mismo nombre y que fue, para la artista, una auténtica explosión de poder. Desde ese momento, Tina Turner se conocería bajo el pseudónimo de la "La reina ácida".

The Best

Podríamos decir que The Best es una de las canciones más positivas y con carácter dentro de la bibliografía de la artista.

Se encuentra dentro del álbum Foreign Affair que se lanzó en 1989. Como dato curioso tenemos que decir que esta canción no es más que una versión del hit de la británica Bonnie Tyler. Sin embargo, la popularidad y el éxito siempre se le atribuyen a Tina Turner.

We don´t Need Another Hero

Esta canción forma parte de la banda sonora de la tercera entrega de la saga Mad Max. Además, aquí Tina Turner no solo pone su voz a este increíble tema, sino que también pudo demostrar sus dotes como actriz junto al mismísimo Mel Gibson.

Get Back

Su pasión por la música de los Beatles hizo que la artista versionará Get Back. Una de las canciones populares de la banda original de Liverpool.

Golden Eye

Una auténtica chica Bond. Golden Eye es la canción principal de la banda sonora de una de las películas del famoso agente 007: James Bond.

Aunque fue escrita por Bono de U2 y The Edge, la interpretación de Tina fue clave para el éxito y las increíbles críticas recibidas.

When the Heartache is Over

No se nos ocurre mejor forma de acabar con este recopilatorio de Tina Turner y sus canciones famosas que recordando uno de sus últimos grandes éxitos: When the Heartache is Over.

A sus 60 años, edad en la que se grabó este hit, demostraba que todavía estaba más que lista para seguir arrasando encima de los escenarios.