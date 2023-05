Danny D Xtreme proyecta su estilo como solista con "Mátame"

Danny D Xtreme es un talentoso artista de los Estados unidos de padres dominicanos que posee una de las voces más distintivas dentro de la bachata urbana, considerado uno de los pioneros de este renglón.

Su sonido y estilo ya son conocidos en varios mercados internacionales través de su trabajo y trayectoria musical en el dúo Urban Bachata Xtreme.

Recientemente lanzó como solista la bachata "Mátame", marcando un antes y un después en su debut como solista.

Cuenta con un audiovisual disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales. "Fusionar la bachata dominicana con otros ritmos modernos ha sido mi norte desde que inicie en la música, este género me cautivo por sus letras y la forma sensual de bailar, y ahora con este nuevo sencillo que desde ya es un 'Éxito'", busco mantener el posicionamiento de mi música dentro de los primeros lugares del género", expresó Danny en una nota de prensa.

Además de componer sus canciones, la mayoría de letras románticas, toca el piano.

Recuerda que su originalidad y singularidad al cantar fue visto por su madre, quien lo motivó a desarrollar su talento, con apenas 12 años inició a cantar en el coro de la iglesia a la que asistía en el en Bronx, Nueva York, y llegó a participar en varios eventos de talentos locales.

Más de Danny Xtreme

Su carrera musical inició en el 2021, con el Urban Bachata Xtreme. En el 2002 lanzó su primer disco "Xtreme We Got Next", que incluyó la bachata "Te Extraño", una de sus canciones más destacadas y "Haciendo Historia", tema que alcanzó disco de platino certificado en ventas.

En 2009, Mun2 hizo historia con la adición a su programación de On The Verge, un espectáculo basado en las aventuras diarias de Xtreme, el que se convirtió en un éxito y rating como el mayor debut para un programa en el canal Mun2.

Durante los años 2011 y 2012 Danny D Xtreme realizó giras en escenarios de Australia, Chile, Argentina, Italia, Francia, España, Suiza, Holanda, Alemania, Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos y luego en el 2013 se extendió por la República Checa, Polonia, Londres, España, en cuatro ocasiones diferentes, e Italia para finalizar en varios estados de Norteamérica.

2011-2012-2013 realizó por esos países incluyendo en todos los Estados Unidos. @Dannydxtreme se encuentra en todas las redes sociales y plataformas de música digital.