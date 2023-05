La millonaria demanda con la que "The Voice Dominicana" responde a denuncia de presentadores y coaches

Luz García y Jhoel López fueron los presentadores de la primera y segunda temporada de The Voice Dominicana. En la imagen junto a concursantes. ( FUENTE EXTERNA )

Como una tragicomedia definió la presentadora de televisión Luz García la demanda que hiciera la producción de The Voice contra ella y el resto de talento que denunció falta de pago.

En conversación con el periodista Richard Hernández para su programa Lente Abierto, la también productora y anfitriona de Noche de Luz informó que la demanda sería por supuesta difamación.

Hace unos días, Milly Quezada, Eddy Herrera y Alex Matos, tres de los coaches de ese concurso de canto, sus conductores Luz García y Jhoel López y su productora general, Angie Rodríguez,informaron mediante un comunicado que la producción no ha cumplido con el pago a ellos ni a la ganadora.

"Estos talentos, formaron parte de este proyecto a través de un contrato formal que lamentablemente se ha incumplido desde hace un tiempo y tras conversaciones con los productores no han dejado más opción que la de hacer pública la situación", cita la declaración.

"Todos tratamos de hacer lo mejor por lo que representa este proyecto para la gente que tiene sueños, incluso todos nosotros terminamos el proyecto, a sabiendas de que posiblemente ni siquiera nos iban a pagar, como ha sido el caso, pero con la intención de que, tanta gente, tanto talento dominicano que va en pos de un sueño, de ganarse una carrera", señaló Luz García en el programa de radio "Adán y Evo".

La ganadora de la segunda temporada del reality show "The Voice Dominicana", Adriana Green, denunció que a casi siete meses de haber ganado el concurso, aún no se le ha pagado lo acordado de RD$1 millón de pesos, pese a que en la primera temporada el monto era de RD$2 millones.

Dijo que está atravesando un momento de crisis, debido a las deudas que la arropan y las complicaciones de salud que le ha generado la incertidumbre.

¿Cuánto deben a los talentos?

Nuria Piera en su programa de investigación y con los testimonios de los presentadores, coaches, relacionadora pública y miembros del equipo de producción, destapó los montos que se le adeudaría a los talentos.

De acuerdo con datos recabados y un informe financiero, la deuda general en The Voice Dominicana oscila a US$ 700 mil dólares equivalentes a más de 38 millones de pesos dominicanos.

Quien trajo la franquicia al país fue el productor Ariel Nina Gómez, residente en los Estados Unidos, con su empresa "Four and four production". Según el programa de investigación, compró la franquicia para traerla a RD en RD$300 mil dólares. En el show los cantantes hacen audiciones con el jurado de espaldas.

A continuación, el detalle de lo que le deben a cada presentador y equipo de producción:

Al presentador Jhoel López RD$270 mil pesos, el coach Musicólogo RD$324 mil, a Milly Quezada RD$648 mil, Luz García (presentadora) y Alex Matos (coach) más de RD$1,100,000 pesos cada uno.

A Eddy Herrera más de un millón 500 mil pesos.

En tanto que a Mercadeo, Comunicaciones y Medios de comunicación por concepto de publicidad y comisiones de ventas le adeudan más de RD$19 millones de pesos.

Al músico y director musical Henry Jiménez se le debe más de 5 millones de pesos y la empresa de audio, luces y pantallas igual cantidad de más de 5 millones de pesos.

A ganador de la primera temporada, Johan Amparo, aún le falta medio millón y a Adriana Green, la nativa de La Romana ganadora de la segunda edición, no le han pagado el millón prometido.

