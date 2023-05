Aparición sorpresa: Blue Ivy baila con Beyoncé durante el Renaissance World Tour en París

Beyoncé sorprendió al público de París sacando a su hija Blue Ivy a bailar dos temas con ella en el escenario durante su parada del Renaissance World Tour en el Stade de France, en las afueras de París en Saint-Denis, Francia.

Mientras la estrella del pop cantaba "My Power" y "Black Parade" de Renaissance, su hija de 11 años se unió a los bailarines de respaldo para un baile coreografiado, la mayoría del cual consistió en movimientos sincronizados. También se quedó mientras sonaba "Savage (Remix)".

Blue Ivy, de 11 años, vestida a juego con su madre con un mono de lentejuelas, bailó como una verdadera profesional. Al concierto asistió una gran cantidad de celebridades, incluidas Natalie Portman, Lenny Kravitz, Selena Gomez, Pharrell Williams y Kris Jenner.

No es la primera vez que Blue Ivy aparece en el escenario con su famosa madre. Blue Ivy lo hizo en enero cuando se unió a su madre para su primer concierto formal desde hacía cuatro años en Dubai para la inauguración no oficial del Atlantis the Royal Hotel. La pequeña lucía un traje rojo mientras Beyoncé interpretaba "Brown Skin Girl".

El Renaissance World Tour tiene solo siete fechas en este momento, pero ya es un espectáculo innegable con un caballo disco volador, brazos mecánicos robóticos y un tanque deslumbrante creado por un extenso equipo detrás de escena. Una vez que haya terminado con la etapa europea de la gira, Beyoncé regresará a Norteamérica este verano para actuar en Toronto, Filadelfia, Chicago, Atlanta, Las Vegas, Seattle y Houston, entre otras ciudades.

El álbum Renaissance salió en julio pasado y fue el séptimo álbum número uno de Beyoncé. Como era de esperar, le valió un puñado de premios Grammy: Mejor grabación de baile/electrónica, Mejor interpretación de R&B tradicional, Mejor canción de R&B y Mejor álbum de música de baile/electrónica. Con esas victorias, Beyoncé se ha convertido oficialmente en la artista más condecorada en la historia de los Grammy.