Alejandro Sanz agradece apoyo luego de mostrarse vulnerable: "El sol está de camino"

El cantante español Alejandro Sanz dijo sentirse "triste y cansado" en un desahogo en su cuenta de Twitter el viernes pasado, lo que preocupó a los fans y a la opinión pública.

Este lunes, en la misma red social, el intérprete de "Mi persona favorita" agradeció el apoyo y dijo que no quiere suspender su gira, pero con la ayuda de profesionales y "mucha comprensión" podrá seguir adelante. De paso dejó saber que "aunque no termina de llegar la luz", hay una señal positiva.

A continuación su mensaje: "Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino.

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que... — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

El pasado viernes 26 Sanz encendió las alarmas con su desahogo cuando dijo estar "triste y cansado" y que está trabajando para que esto se le pasara.

Expresó que sabía que muchas personas se pueden sentir así y por eso manifestó públicamente sus sentimientos.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", fue el mensaje escrito en su perfil de Twitter.

"A todos nos pasa maestro, apóyate de la gente que te quiere. Mañana será otro día, toca poner buena cara y seguir adelante", "El reconocerse ser humano ante sus fans, también hace al gran artista. ¡Pronta mejora!", "Qué grande Alejandro. Muchos podemos entender y valoramos estas expresiones de personas de su talante", fueron parte de los comentarios que recibió.

El multipremiado ganador del Grammy Latino e intérprete de hits mundiales como "Corazón Partío", "Amiga mía" o "Mi persona favorita", ha estado haciendo la "Sanz en vivo" que lo llevó por México en marzo pasado. Además, ha agregado más fechas comenzando el 16 de septiembre en Puerto Rico.

El tour recorrerá 12 ciudades estadounidenses, entre ellas Miami, Washington y Nueva York, para culminar el 14 de octubre en Los Ángeles, California, según el comunicado de sus representantes.