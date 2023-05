Fonseca: "Colaborar con Juan Luis fue un sueño cumplido"

Fonseca siempre ha visto a Juan Luis Guerra como una de sus grandes influencias musicales. Ambos son compositores y se destacan por su calidad lírica y sus propuestas ricas en fusiones. De ahí que se entienda su emoción al concretar una colaboración con el artista dominicano.

Él la buscó y esperó el tiempo y el tema adecuado. Así llegó "Si tú me quieres", una canción que, según reveló Fonseca durante una entrevista con Diario Libre, desde que la compuso imaginó a Guerra cantándola, se la propuso y el resto es historia. Un tema con la esencia de ambos, donde se mezcla magistralmente los estilos de cada uno de los intérpretes.

"Para mí ha sido uno de los lanzamientos más importantes de mi carrera. Un sueño cumplido absoluto. Yo me había soñado desde siempre colaborar con Juan Luis y que hoy en día sea una realidad y, sobre todo, a un mes de haberla lanzado es muy emocionante ver el recibimiento que le han dado en la República Dominicana", respondió sobre la experiencia de cantar con el compositor.

¿Cómo se dio el junte?

Él tenía claro que una colaboración tan importante para él y su carrera ameritaba de un tema igual de especial. "Siempre había tenido el radar de que tenía que encontrar la canción indicada para presentársela a Juan Luis, porque una cosa es soñar con hacer una colaboración, pero si no tienes la canción no funciona", agregó.

"Cuando escribimos esta canción yo me acuerdo que, cuando hice el primer demo y lo oía, decía ´ahí la voz de Juan Luis estaría increíble´, porque veía que él podía ser parte de esa canción, de esa melodía, de esa letra y que se iba a sentir también cómodo en todo ese mundo. Así fue, le envié la canción y en poco tiempo me contestó que estaba feliz con la canción y me dio las gracias por invitarlo", explicó.

Este tema en particular es muestra de su interés de explorar otros sonidos, sin descuidar su esencia. "Yo venía con un par de álbumes en los que estaba explorando con distintos sonidos, programaciones y teclados y con esta canción como que me reconecté a ese sonido tropical puro de las percusiones, de las guitarras acústicas, del acordeón. De hecho, he recibido comentarios que me alegran de que la canción parece tanto de Juan Luis como mía", celebró.

Agregó: "Siendo Juan Luis una de mis grandes influencias en la vida, eso es algo que me alegra mucho. Esta canción no sólo significa lo que significa por el sueño que estoy cumpliendo, sino que además estoy seguro que me está marcando una pauta de lo que será mi próximo álbum".

Y es que para él el proceso creativo de un disco significa involucrarse en su desarrollo hasta el producto final. Se declara un amante incondicional de la música, sin embargo, confiesa, no termina de descifrarla y de ahí su necesidad de estar en constante evolución.

"Así como la música es algo demasiado importante para mi carrera, también te puedo decir que es un misterio. Llevo toda la vida dedicado a ella, pero el proceso siempre va a variar porque al final del día, cuando me siento a escribir una canción, nunca sé lo que va a pasar, ni lo que va a suceder y lo mismo pasa en el escenario. Es como un misterio que se va construyendo así en el proceso y es algo muy vivo. La música es algo muy vivo. A mi modo personal te puedo decir que la música es como mi manera de irle contando al mundo parte de mi vida privada", señaló.

Para él la música tiene el poder de hacer sacar sentimientos y volverla canción.

Fonseca fuera del escenario

En el escenario Fonseca es de los cantantes que se entregan sobre un escenario al público que lo va a ver, sin embargo, fuera de él es la persona más familiar. "En el escenario me sobrecargo de emociones". Sin embargo, una vez fuera de él confiesa que tiene la capacidad de hacer el cambio. "Soy muy familiar", confiesa.

Para él uno de los grandes sacrificios como artista es tener que estar viajando constantemente y alejarse de su familia.

"Me encanta ir a países como República Dominicana, que te digo que como colombianos siempre tenemos una conexión muy directa y nos parecemos mucho en la comida, en el ambiente, y esa parte es muy divertida, además de conocer lugares nuevos, pero siempre estar viajando y estar lejos de casa es un sacrificio muy grande. Pero, al final, la familia es ese motor que te hace salir adelante", admite.

Sin embargo, asegura que vale la pena. "Creo que todos hemos venido a este mundo a servir y cada vez entiendo más que mi manera de servir a este mundo es a través de la música, y plasmar sentimientos en canciones y que la gente las puede hacer propias, además de acompañarlos con mi música es el servicio más grande que yo puedo prestar a mi paso por este mundo", reiteró.

Cambios en la industria

Si algo tiene claro Fonseca es que no hay que temerle a los cambios, pero tampoco rendirse a ellos. "Yo consumo todo tipo de género y me nutro con lo que está pasando, creo que no hay mejor brújula en la vida que la intuición; al final del día está en ti hacer cambios o no en tu estilo", expresó.