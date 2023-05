El Torito promueve concierto y habla de su posible reelección

El cantante y senador Héctor Acosta "El Torito" está más que listo para subir a escena a presentar su espectáculo "El Torito es sentimiento" la noche de este viernes 2 de junio en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua con un montaje que promete ser uno de "los mejores shows tropicales del verano".

Bajo la producción Vibra Produtions de Billy Hasbun, sumado al guion y producción escénica de Aidita Selman y la dirección musical del maestro Isaías Leclerc, el nativo de Bonao brindará sus mejores éxitos en merengue, bachata, bolero, balada, salsa y vallenato.

Manejar la vida artística y política no ha sido fácil luego de asumir como senador de la provincia Monseñor Nouel en 2020.

Esto lo reconoció ante los periodistas durante la rueda de prensa que se realizó en el Jaragua este martes. No obstante, el intérprete de "Amorcito enfermito" entiende que los compromisos hay que asumirlos porque así lo prometió a sus compueblanos.

El Torito se siente satisfecho por lo que ha logrado y afirmó que "ahora sí es una provincia porque tiene las instituciones que antes no tenía. 40 años atrás vivíamos pidiendo instituciones como una oficina para Pasaportes, la licencia de conducir, el Infotep, el ITLA, una cárcel nuevo modelo, un estadio y todo eso lo tenemos. Aparte de todo el sacrificio ha valido la pena".

Fue propicio cuestionarle ¿tuvo miedo de que la política afectara un poco su carrera?, premisa que descartó de plano.

"No. Para nada. Yo estoy tocando ahora más que antes. Lo que pasa es que es fuera del país que estamos tocando mucho, pero la combinación es un poquito tediosa".

Entonces, ¿se volvería a repostular? a lo que respondió: "A los presidentes no se les dice que no y, según los números, parece que tengo que reelegirme otra vez".

Dejó entrever que hará lo que le diga el presidente Luis Abinader.

Héctor Acosta ganó las elecciones como senador en 2020 por el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/300523-rp-hector-el-torito-acosta-----felix-leon7-f47fad68.jpg El Torito se siente satisfecho por lo que ha logrado. (FÉLIX LEÓN)

Al resumir tres décadas de carrera, subraya que han sido 32 años de bendiciones. "Creo que la gente siente un cariño especial por lo que hacemos y ustedes (la prensa) son el reflejo de eso".

En torno a las controversias que ha suscitado por sus declaraciones, como cuando publicaba en Twitter a los funcionarios que no le cogían el teléfono, también fue sincero en admitir que le "ha bajado al celular".

Llamó a los artistas, especialmente a los urbanos que protagonizan muchas situaciones por views y escándalos, a educarse y prepararse. "Hay que educarse, es peligroso querer ganar dinero sin estudiar", expresó.

Detalles del concierto "El Torito es sentimiento"

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/300523-rp-hector-el-torito-acosta-----felix-leon1-1f6c3d36.jpg

"Lo estamos haciendo porque creo que es el momento oportuno para darle un calorcito a la gente de República Dominicana. Para nadie es un secreto que salimos siempre al exterior a llevar nuestra música".

El intérprete de "Si tu estuvieras" estuvo realizando diversos shows en ciudades de los Estados Unidos como Texas, Boston y Nueva York.

Ahora, en este show en el Jaragua, tendrá sorpresas además de cantar en todo tipo de géneros, algo que ha demostrado con reconocimiento en 32 años de trayectoria.

"Vamos a hacer son, dembow, pa' que vean que yo le pico a to'", adelantó el Torito.

No faltará su época en los Toros Band como "El Mujerón" y de su carrera como solista con los temas "Sin merengue no hay fiesta", "Loca conmigo", "A pasito lento", "La novia", "Como me curo", "Mi niña", "Con que ojos" y "Quizá sí, quizá no".

Además, hará un recuento tipo popurrí de unos artistas que fallecieron en la pandemia, como Víctor Víctor, a quien elogió. "Yo quiero recordarlos y cantar todas sus canciones que los hicieron famosos y en voz de otros artistas".

"Los invito a que lleguen temprano, voy a reecontrarme con el público que me ha seguido por 32 años de carrera", finalizó.

El Torito promete una excelente descarga musical a las 8:30 de la noche de este viernes 2 de junio, pues tal y como dice: "Vamo' al swing!".

