Sia confiesa que es autista a dos años de hacer una película sobre el trastorno

La cantante y actriz australiana Sia reveló que es autista dos años después de disculparse por su representación del autismo en la película Music, luego de las críticas por su rol.

Ahora la cantante confesó que ha sido diagnosticada con el trastorno. La intérprete de "Candelier" contó en el programa Rob Has A Podcast, que su diagnóstico le trajo una sensación de alivio.

"Durante 45 años me he sentido como: 'Tengo que ir a ponerme mi traje de humano. Y recién en los últimos dos años me he vuelto completamente yo misma", dijo al audiovisual presentado por Rob Cesternino.

La cantautora de otros hits mundiales como "Titanium" con David Guetta y Cheap Thrills, y cuyo nombre real es Sia Kate Isobelle Furler, de 47 años, debutó en el cine en el año 2021 en el drama musical "Music" que recrea la historia de una mujer que se convierte en la única cuidadora de su media hermana, una adolescente con trastorno de espectro autista (TEA) no verbal, es decir, que no habla.

Recoge el medio BBC que la artista recibió críticas por elegir a una actriz que no padece esta condición.

El papel principal fue hecho por la actriz Maddie Ziegler, la ahora jovencita que protagonizó sus videos "Chandelier" y "Elastic Heart feat" como la mini Sia, y que no padece TEA.

También hubo enojo por una escena en la que se ve al personaje de Ziegler en una controvertida sujeción boca abajo durante un episodio de sobreestimulación, recoge el medio.

Sia defendió la película y dijo que estaba "completamente" basada en las experiencias de un amigo con TEA.

Luego se disculpó en Twitter y luego eliminó su cuenta por completo.

"Estoy en el espectro y estoy en recuperación", afirmó Sia en su aparición en el pódcast el 25 de mayo.

La psicóloga Emma Colvert describió previamente el enmascaramiento a la BBC como "cosas que la gente hace para ocultar o disfrazar aspectos de su comportamiento que pueden parecer diferentes a las personas no autistas".

Sia, que es alcohólica en recuperación según su propio testimonio, también respondió a sus luchas con la adicción y la recuperación.

"Creo que una de las mejores cosas es que nadie puede conocerte y amarte cuando estás llena de secretos y viviendo avergonzada", dijo.

Sia se mantiene viral en los audios de las redes sociales por su canción de fortaleza "Unstoppable" (Imparable).

Sia reveló que fue diagnosticada con un trastorno del espectro autista. Al respecto, y después de haber entendido que es lo que la había aquejado durante tantos años, la cantante confesó sentirse por fin ella misma ?? . pic.twitter.com/Pb5zglFlmw — MCN Comunicación Global (@MCN_ComGlobal) May 31, 2023