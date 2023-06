Camilo regresa a cantarle a su tribu en el país

El cantautor colombiano Camilo Echeverry, conocido simplemente como Camilo, vuelve a reencontrarse con el público dominicano a casi dos años de su primer y único concierto en el país en diciembre de 2021.

A su "Tribu", como denomina a los fanáticos en todos los países, el artista pop fusionado les trae "De adentro pa´ afuera tour".

El intérprete de 29 años sube a escena este sábado 3 de junio del 2023 al Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, bajo la producción de Saymon Díaz de SD Concerts.

Feliz por la gira

Este 2023 Camilo visualizó que sería un buen año, ya que había presentado su álbum y estaba listo para hacer la gira por Latinoamérica.

"Que todo les suceda a través del amor. Que la vida nos atraviese, nos mueva, nos incomode... LA TRIBU vivimos un año juntos de arriba a abajo, viéndonos las carátulas en conciertos soñados... Y lo que falta", expresó al inicio del año. Lo ha logrado. En febrero se presentó con éxito en el Festival de Viña del Mar en Chile llevándose las Gaviotas de Oro y Plata.

Junto a su esposa, la también cantante Evaluna, derrocharon amor en el escenario. En los meses siguientes el intérprete de "Favorito" y "Despeinada" ha tenido conciertos en Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, entre otros con la meta de 64 shows en 48 ciudades.

Antes de su parada en República Dominicana estuvo arrasando en nueve ciudades mexicanas incluyendo Mérida, Cancún, Monterrey y Puebla. "Volver a México siempre es mi plan favorito", expresó en sus redes sociales.

"No me canso de decirles todo lo que los amo. Gracias por esta gira que no vamos a olvidar nunca" Camilo Cantautor “

Su tercer álbum

El ganador de cinco Latin Grammy y uno de los cantautores colombianos más populares de la actualidad, ha mostrado su evolución e identidad musical con el tercer álbum de estudio "De adentro pa´ fuera" (2022) luego de los multipremiados "Por primera vez" (2020) y "Mis manos" (2021). De su última producción musical declaró que tiene "las mejores canciones de mi vida".

En la gira "De adentro pa´ afuera" presentará su nuevo show e incluirá un repertorio conformado por éxitos como "Tutu", "Favorito", "Vida de Rico", "KESI", "Ropa Cara", así como "Índigo", "Pegao" y "NASA", del último disco.

Camilo atribuye el éxito a la generosidad de sus seguidores. Es esa pasión y amor por hacer música que lo ha llevado a convertirse en uno de los más influyentes de su generación.

Los dominicanos no son la excepción de La Tribu, pues el artista abrazó el género de la bachata grabando con el artista urbano El Alfa la canción "Bebé", que suma en YouTube la cifra de 283 millones de reproducciones.

Por este hit ambos artistas merecieron el Premio Lo Nuestro a la Canción del Año Tropical y los Monitor Latino Awards la eligieron como "La mejor bachata del año". Quisqueya también le ha servido como musa para grabar algunas canciones. Así lo confesó en su último concierto aquí. "¿Me creerían si les digo que mis canciones más bonitas las he escrito en RD? Este país es mi segundo hogar, especialmente Samaná", dijo Camilo en 2021.

Con Evaluna

Si hay algo que los seguidores de Camilo esperan con ansias son esas canciones de amor inspiradas en su esposa Evaluna.

La hija menor de Ricardo Montaner muchas veces aparece en los shows de su amor para cantar, con besos y abrazos incluidos, los éxitos "Machu Picchu" y "Por primera vez", donde cuentan su historia. Los artistas se casaron en febrero del 2020 luego de cinco años de noviazgo. De esa unión nació la niña Índigo en enero del 2022, a quien le dedicaron la composición del mismo nombre. Los padres han decidido cuidar celosamente la identidad de la infante.

Música regional mexicana

A propósito del boom que tiene la música regional mexicana este 2023, especialmente los corridos tumbados con los hits "Ella baila sola" y "Chanel" de Peso Pluma, Camilo grabó desde antes en este estilo musical de banda. Hace dos años colaboró con Los Dos Carnales "Tuyo y mío" y, siguiendo la fórmula de éxito, lanzó en su álbum "Alaska" un ft. con Grupo Firme y colaboró recientemente con Carin León en el tema "Ni me debes, ni te debo", dado que su voz se adapta a estos sonidos.

No hay duda de que una de estas canciones, junto a otros de sus grandes éxitos, serán interpretadas por Camilo para "La Tribu" dominicana.

Dónde: Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Fecha: 3 de junio, 8:00 p.m.

Boletas: Tuboleta.com.do.