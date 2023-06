Héctor Acosta promete repasar todos los géneros en concierto de puro sentimiento

El cantante y senador Héctor Acosta "El Torito" está más que listo para subir a escena a presentar su espectáculo "El Torito es sentimiento" la noche de este viernes 2 de junio en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua con un montaje que promete ser uno de "los mejores shows tropicales del verano".

Presentado por Vibra Produtions de Billy Hasbún, junto al guion y producción escénica de Aidita Selman y la dirección musical del maestro Isaías Leclerc, el nativo de Bonao brindará sus mejores éxitos en merengue, bachata, bolero, balada, salsa y vallenato.

Detalles del concierto

"Lo estamos haciendo porque creo que es el momento oportuno para darle un calorcito a la gente de República Dominicana. Para nadie es un secreto que salimos siempre al exterior a llevar nuestra música".

El intérprete de "Si tú estuvieras" estuvo realizando diversos shows en ciudades de los Estados Unidos como Texas, Boston y Nueva York.

Ahora, en este show en el Jaragua, tendrá sorpresas además de cantar todo tipo de géneros, algo que ha demostrado con reconocimiento en sus 32 años de trayectoria.

"Vamos a hacer son, dembow, pa´ que vean que yo le pico a to´", adelantó el Torito.

No faltará su época en los Toros Band como "El Mujerón" y de su carrera como solista con los temas "Sin merengue no hay fiesta", "Loca conmigo", "A pasito lento", "La novia", "Como me curo", "Mi niña", "Con que ojos" y "Quizá sí, quizá no".

Homenaje

Además, hará un recuento tipo popurrí de artistas que fallecieron en la pandemia, como Víctor Víctor, a quien elogió. "Yo quiero recordarlo y cantar todas sus canciones que lo hicieron famoso y en voz de otros artistas".

"Los invito a que lleguen temprano, voy a reecontrarme con el público que me ha seguido por 32 años de carrera". Promete una excelente descarga musical, pues tal y como dice: "Vamo´ al swing!".

Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Viernes 2 de junio. 8:30 pm. Precios: entre RD$2,770 y RD$5,540.