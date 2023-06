Crisis financiera sería el motivo de la depresión de Alejandro Sanz

El cantante Alejandro Sanz estaría pasando por problemas financieros desde hace un tiempo.

Y esta será la razón detrás del desahogo del cantante en Twitter, donde confesó estar "triste y cansado". Además, esta situación estaría relacionada con la estafa por parte de un amigo en Miami, que le habría dejado en bancarrota.

De acuerdo con el periodista del programa español Espejo Público (Antena 3), Antonio Belachi, "esta noticia ya se conocía desde hacía años, cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha".

Así, el cantautor español arrastraría una deuda de unos 7,3 millones de dólares en conjunto con otra compañía, de la que no trascendió el nombre.

"Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello, tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota. Esta propiedad, la vendió por 10 millones de dólares", detalló el periodista.

El pasado 26 de mayo, Sanz dijo sentirse "triste y cansado" en un desahogo en su cuenta de Twitter, lo que preocupó a los fans y a la opinión pública.

Este lunes, en la misma red social, el intérprete de "Mi persona favorita" agradeció el apoyo y dijo que no quiere suspender su gira, pero con la ayuda de profesionales y "mucha comprensión" podrá seguir adelante. De paso dejó saber que "aunque no termina de llegar la luz", hay una señal positiva.

A continuación su mensaje: "Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino".

El multipremiado ganador del Grammy Latino e intérprete de hits mundiales como "Corazón Partío", "Amiga mía" o "Mi persona favorita", dijo que retomará la gira "Sanz en vivo" que lo llevó por México en marzo pasado.

Además, ha agregado más fechas, comenzando el 16 de septiembre en Puerto Rico.

El tour recorrerá 12 ciudades estadounidenses, entre ellas Miami, Washington y Nueva York, para culminar el 14 de octubre en Los Ángeles, California, según el comunicado de sus representantes.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me... — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023