"Un corito Lay-za 2.0", primer festival de artistas emergentes en Chao Café Teatro

Con una caterva de artistas emergentes dominicanos que brindarán una gran experiencia a los fanáticos y amantes de la buena música, se llevará a cabo este sábado 3 de junio, a partir de las 8:00 de la noche, en Chao Café y Teatro (Agora Mall), la primera edición de "Un corito Lay-Za 2.0".

Liil Jay, Esmeralda, Okeiflou, Adan, Jey L, El Davi, Abril, Dj Junox y Layza Moory, forman parte de la cartelera de talentosos artistas del evento que contará, además con Pasquale Sorrentino conocido como "La natural Radio", como host.

La actividad es producida por la cantautora Layza Moory, una artista dominicana de 23 años que mezcla el pop americano con sonidos tropicales muy característicos de su cultura.

"Me siento muy agradecida por la oportunidad que estoy teniendo con esto, y hacia donde estoy dirigiendo mi arte. Entiendo que en el mercado dominicano había un hueco y nadie ha creado un festival para sólo artistas emergentes y que lleve todo lo que un festival grande llevaría, y gracias a Dios, estoy lista para hacer ese cambio. No se trata solamente de mí y de mi música, se trata de cada uno de los artistas dominicanos que quieren ser escuchados y no han podido", dijo Layza durante la rueda de prensa, quien con 14 años comenzó su emprendimiento en la industria musical.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/03/66898fdc-1316-4440-a05b-bc13b7211eb1-b63eb652.jpg La cantautora Lyza y el resto de artista durante el encuentro con la prensa para dar a conocer el evento. (SUMINISTRADA)

"Un Corito Lay-Za 2.0" tiene como objetivo presentar los mejores talentos criollos y de esa manera exhibir el talento a través de un ambiente que permitirá descubrir y disfrutar de buena música.