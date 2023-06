Yohanna Almánzar le canta a su tierra de Las Cabuyas en La Vega

La noche del sábado, después de 30 años, Yohanna Almánzar regresó a su campo natal a cantarles a su gente, de Las Cabuyas, La Vega.

En la actividad organizada por su familia, los Almánzar Rosario, también participó su hermano Raphy Rey, artista cristiano, católico y su ministerio "Anunciando el reino".

La artista tuvo un reencuentro con sus amigas de infancia, con aquellas que con las que fue su primeros años en la escuela y compañeras de travesuras, con los amigos de sus padres y familiares, indica una nota informativa enviada a este medio.

Fue una noche de emoción para decenas de personas que se dieron cita en el centro de diversión La Sombrilla.

Yohanna, es la menor de una familia de 13 hermanos, creció en el campo, en el seno de un hogar muy humilde, unida y apegada a la fe en Dios.

Fue dotada con el don de poseer una de las mejores voces de los últimos tiempos. Conocida por interpretar éxitos de grandes artistas y querida por una legión de seguidores que no pierden la oportunidad de verla, cada noche, en presentaciones públicas y privadas.

Yohanna lloró de emoción, antes de iniciar el concierto y es que tuvo que esperar unos minutos para subir al escenario, las lágrimas y los nervios de cantarles por primera vez, a su gente la paralizaron.

"Ustedes no se pueden imaginar lo nerviosa que me siento. Cantar en mi campo, a mi gente querida, en donde nací, a mis amigos de infancia, esto me ha puesto muy nerviosa", dijo la artista, expresión que fue reciprocada con un fuerte aplauso.

Un momento muy emotivo sucedió con sus ex compañeras del grupo juvenil Las Breidys, al que perteneció en los años 80, y con los padres de una de ellas, ya fallecida, quienes, en medio de la multitud se fundieron en un abrazo de emoción y puro amor.

La actividad contó con la bendición del párroco de la comunidad fray Leonel Paulino y con la presencia de personalidades de la política, empresarial del lugar y autoridades municipales.

"Nosotros como familia nos hemos unido para realizar este hermoso encuentro con nuestra comunidad de Las Cabuyas, con el deseo de encontrarnos y darnos un abrazo, para que puedan disfrutar de sus artistas como son Yohanna y Raphy Rey", expuso Aracelis Almánzar, una de las organizadoras.

En la actividad se rindió un homenaje póstumo al saxofonista Arturo Rosario, quien fue parte de importantes orquestas merengueras como Bony Cepeda, Rikarena y Eddy Herrera.