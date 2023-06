La extraña entrevista de Tokischa en un programa español en la que hasta Madonna la llamó en vivo

Quién ha visto el programa español "La Resistencia" sabe que no es un espacio común y corriente. Su presentador cuestiona a los artistas de la cantidad de relaciones sexuales tienen a la semana, las últimas llamadas de sus teléfonos y hasta sobre cuánto dinero tienen en sus cuentas bancarias. Una de las recientes entrevistada fue la exponente urbana dominicana Tokischa, una combinación letal, donde no podía salir nada normal.

La dominicana no se limitó a hablar de temas personales en el programa que se transmite por Movistar+, cuando justo antes de que el conductor David Broncano le solicitara su teléfono celular a fin de obtener una foto, la Toki se dio cuenta que alguien le estaba llamando y se trató nada más y nada menos que de Madonna.

La estadounidense, quien cantó un fragmento de La Isla Bonita, quiso asegurarse de que estaban tratando bien a su amiga Tokischa. Sobre quién también afirmó que es una reina.

"La extraño y la quiero, me siento bien de conocerla y trabajar junto a ella, es increíble", aseguró Madonna sobre Tokischa.

El presentador estaba tan sorprendido con la llamada que hasta dudó por un momento y pidió hablar con ella. Madonna tan peculiar como siempre, le reclamó que nunca la haya invitado al show a lo que él, ni tonto ni perezoso, le prometió que si aceptaba ir al show la invitaría con todo pago y hasta un masaje le haría el cabeza, claro con jugo de piña incluido.

La conversación se extendió y aún sorprendidos todos en el estudio solo atinaron a decir: "Wow creo que hemos estado hablando con Madonna", quedó claro que la relación de la dominicana y la estadounidense es más personal e íntima de lo que se había pensado alguna vez.

En otro extracto de la entrevista que se puede ver completa en YouTube y que el programa subió fragmentos a Instagram se escucha a la dominicana hablar de su experiencia con un sugar daddy y cómo le fue infiel con una de sus primas.

Su participación en el show no ha pasado desapercibida, muchos la riticaron y otros destacaron lo lejos que ha llegado. "Es dominicana, pero que quede claro que no nos representa, esa niña no tiene nada que ver con las mujeres talentosas de mi amado país", escribió una seguidora. "Blanqueando la prostitución me quedo muerta", escribió otra. "La banalización de la pedofilia, la prostitución y los abusos de la que este programa está siendo partícipe.... ¡qué vergüenza!", también reaccionaron.

De acuerdo a una nota de prensa enviada a Diario Libre desde su llegada a Europa con motivo de su reciente tour por ese continente, la urbana se ha presentado ante más de 80,000 fanáticos por sus presentaciones en exclusivas fiestas en el Convento de Ángeles frente a más de 1,000 personas, el Festival Nameless en Italia que reunió a más de 15,000 personas y el Festival Primavera Sound Barcelona frente a más de 65,000 personas.

Tokischa continuará con su Tour PPL Presidente 2023 hasta el 23 de Julio, que culminará en el Lollapalooza París.

Entrevista completa (AQUÍ)