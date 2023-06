Covi Quintana: "Soy exitosa, pero llego a casa y sigo triste"

¿Qué se siente que te escriban una canción? Esta es la pregunta que llevó a Covi Quintana a realizar su cuarto disco de estudio "De: ti Para: mi".

"Mi nuevo disco es uno muy personal. Yo siempre me he hecho la pregunta: ¿qué se siente que te escriban una canción? Porque uno como artista o cantautor siempre vive escribiendo canciones para otros y no sé si alguien me vaya a escribir una canción algún día", dijo a Diario Libre en el acto de lanzamiento del álbum.

Según explica la cantante dominicana, esta nueva producción narra la historia al revés. "Estas canciones son esas que a mí me encantaría que alguien me escribiera: que me mandaran para el carajo, que se enamoraron de mí, que tuvieron un desamor, que se desahogaran conmigo..." plantea sobre la producción que cuenta con 15 temas y que presentó en el Teatro Lope de Vega Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/08/060623-covi-quintana----felix-leon1-c9de8e85.jpg Covi Quintana lanzó al mercado su cuarto disco de estudio. ( FÉLIX LEÓN )

El álbum "De: ti Para: mi" reúne las canciones: "Un botecito hundido", "#1 en la lista de tus ex", "Casi me muero", "Tu peluche favorito", "Contigo porfa", "Desahogo II", "Breve o eterno", "No quería acabar la song anterior", "D re", "Una excusa de mierda", "Capa de lunares negra", "Tu y yo en un trap", "Soy muy fan", "Esto es otra vaina" y "La cura", la que describió como la más importante de su carrera.

¿Cuál es La cura?

Estefanía Covadonga Ruiz Quintana, nombre real de la cantante de 30 años, compartió hace unos días, una estrofa de la canción "La cura" donde declaró que le gustan las chicas, aunque no quiere ser artista por esa noticia.

"La cura es la canción más importante de ese disco: es donde habló de mi vida personal, de mi vida musical, de mi vida religiosa. Hablo de mi familia. No para dar una explicación a mis seguidores, sino ya para darles esa bienvenida total", afirma la compositora de "Soy dominicana" y "Pegadito".

Además, Quintana comenta que sus canciones han viajado a cientos de países, convirtiéndose en desahogos y curas para muchas personas. "La cura es exactamente eso, mi libertad".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/08/060623-covi-quintana----felix-leon14-3ad839b8.jpg En el acto de lanzamiento interpretó varias composiciones. (FÉLIX LEÓN)

Este nuevo trabajo discográfico está escrito y producido por Covi Quintana con la colaboración de Oscar Patxot y Daniel Fraire como ingenieros de grabación; Stephen Leiweke, ingeniero de mezcla y Joe Causey como ingeniero de mastering.

¿En qué genero se interpretan las canciones?

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/08/060623-covi-quintana----felix-leon-0cfd40f1.jpg Covi Quintana, de 30 años, tiene 11 años de carrera. ( FÉLIX LEÓN )

"En un género honesto", fueron las palabras que utilizó Covi para explicar que su nuevo disco no es narrado en "genero alternativo", sino que son canciones que nacen del corazón y que lo único que importa es que suene bien a guitarra.

"Nunca me sentí atacada por mi preferencia sexual, al contrario, sentía mucho respeto", dijo la artista que lleva 11 años en la música.

Pausa en la carrera

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/08/060623-covi-quintana----felix-leon5-5c785110.jpg Covi Quintana reflexiona sobre sus próximos pasos. (FÉLIX LEÓN)

Luego de este disco, la intérprete de "Soy dominicana" tomará una pausa para agradecer: "tomaré una pausa para mirar un chin hacia atrás. Las cosas que he logrado y lo que vengo haciendo. Estoy un poquito sofocada y quiero parar un segundo y agradecer", manifestó.

Proyección profesional

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/08/060623-covi-quintana----felix-leon17-e277b959.jpg Covi Quintana (FÉLICX LEÓN)

Covi entiende que a nivel profesional está a un 80 %. "Soy exitosa, pero llego a casa y sigo triste, me faltan muchas cosas y las estoy averiguando", confiesa.

Aunque no dio más detalles, en los últimos tiempos los artistas son más abiertos a expresar sus sentimientos públicamente. Al abordarla sobre esa pieza que falta, la cantautora expresó que lo está averiguando y que quizás podría salir en una próxima canción.