Pochy Familia resulta con fractura tras accidente de tránsito en el sector El Millón

El merenguero Pochy Familia sufrió un accidente de tránsito este jueves en la mañana en la calle Francisco Prats Ramírez con Carmen Mendoza de Cornielle, del sector El Millón, en la capital dominicana.

El accidente se produjo cuando su vehículo fue impactado por otro en la referida calle, mientras viajaba acompañado de su esposa, su hijo más pequeño y su chofer, quienes sufrieron golpes leves en distintas partes del cuerpo que, afortunadamente, no fueron de gravedad.

Según informó el periodista José Antonio Aybar en su portal Testigo Uno, el líder de la Coco Band e intérprete de "La faldita" y "La flaca" se fracturó la clavícula derecha y no podrá realizar actividades durante un mes para guardar el proceso de recuperación.

Detalla el portal que, tras el choque, se dirigió a una clínica donde fue atendido y actualmente la familia se encuentra en su residencia. "En la clínica donde me dieron los primeros auxilios no me dijeron que había fractura, me mandaron a mi casa, con un calmante, pero no pude dormir del dolor. Esta mañana fui donde mi ortopeda y para mi sorpresa, la placa que me hicieron arrojó que tengo la clavícula derecha fracturada", reveló el merenguero.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/10/accidente-pochy-6ad4a912.jpg Imagen del accidente de trásnto. (FUENTE EXTERNA)

Familia hizo un llamado al Ayuntamiento del Distrito Nacional y al Intrant para que coloquen un semáforo en la calle Francisco Prats Ramírez con Carmen Mendoza de Cornielle donde han ocurrido otros accidentes.

El también abogado y miembro de la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie) no se ha expresado en las redes sociales sobre el accidente.