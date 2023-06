Lápiz Conciente anuncia álbum "El papá del dembow" con el que enseñará "cuál es el camino"

El rapero dominicano Lápiz Conciente se autodenominó "El papá del dembow" con el nombre de su nuevo álbum, que saldrá a finales del mes de junio.

Avelino Figueroa, nombre real del intérprete de 40 años, colgó una imagen de la carátula de un CD con el título del disco "El papá del dembow volumen 1" y encendió las redes sociales.

Ante la avalancha de comentarios a favor y en contra, el también llamado "El papá del rap" subió varios post destacando su capacidad para entrar en este género. "Todos han tenido su tiempo yo he estado en TODOS LOS TIEMPOS ... los he visto ir y venir ... los he visto decir que 'ellos son la vaina' y yo sigo aquí recordando a los que 'fueron' viendo a los que 'dicen ser' y esperando a los que vendrán a decir 'que ellos son', escribió el artista en una imagen de sus inicios en los 2000 rodeado de fanáticos, siendo filmado por una videograbadora.

Después compartió un poco del exitoso dembow "Limonada Coco" junto a Musicólogo.

"Hace 5 años ... les enseñé quién es que sabe ... ahora les voy a mostrar cuál es el camino ... yo espero que aprendan a dar cotorra en el dembow porque esta será la segunda y última vez que les voy a enseñar cómo es que eso se hace... SI NO APRENDEN AHORA ME VERE EN LA OBLIGACION DE QUITARLES EL DEMBOW Y NO QUIERO PORQUE NO ME GUSTA APODERARME DE LO AJENO ".

En este álbum participan los productores de dembow Breyco, LeoRD, Tauro Punto Nueve, B-one el Productor de Oro, entre otros.

Además de "Limonada coco", ha grabado otros dembow como "Por tu casa", "Bum Ban Ven" remix junto a Musicólogo y Secreto; "Cuchicheo" con Yomel El Meloso; "Idioma Raro" ft con Bulin 47; "Problema" entre otros.

A principios de año, Lápiz Conciente lanzó junto a Shadow Blow la producción musical "Saga", un disco de larga duración bajo la distribución de los sellos discográficos Uanlof y 212 Music, que une las voces y talentos de Shadow y Lápiz.

"Saga" es la primera producción de dos artistas en la historia de la música urbana dominicana, y cuenta con los temas "To´ Frío", "La Verdad, "Coche Bomba", "Uyuyui", "Prendía", "Lominero", "Tu No Eres Nadie", "Oh Oh", "Cambita", "27 Mensajes" y "Asegurao".