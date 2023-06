Arcángel y Vakeró recuerdan la tiradera "Se partió el Lápiz" que trajo la famosa respuesta del "Papá del rap"

Dos pilares del rap dominicano protagonizaron el momento más eufórico junto al reguetonero Arcángel en su primero de dos conciertos en el Estadio Quisqueya Juan Marichal la noche de este sábado 10 de junio.

El que vivió la época de las tiraderas sabe que en el 2007 el "Cantante de los raperos", Manuel Varet (Vakeró) mantenía una guerra con el "Papá del rap", Lápiz Conciente y le lanzó en ese tiempo el rap "Se partió el Lápiz" que contó con el remix de Arcángel, quien popularizaba su frase "Praaa".

"No me de cotorra, yo ando con los míos, tú estás claro que yo no barajo líos, no me de cotorra, suelta el palomaje, ya yo te dije que yo soy del tigueraje", es el famoso verso de Vakeró.

En el concierto de la gira "Just in time", primero salió a escena Vakeró y al terminar todo el estadio empezó a gritar "¡Lápiz, Lápiz, Lápiz!" sin saber que el rapero estaba en escena, quien continuó cantando "Quieren sonar con el Lápiz" y los tres artistas terminaron dándose un abrazo grupal sellando esa época de sus inicios que ahora está marcada por el respeto ante la ovación total del estadio.

"Aquí están dos pilares del género urbano dominicano", dijo Arcángel. "Estos fueron los que abrieron el camino", continuó ante la algarabía.

Por este remix de principios de la década del 2000, el también conocido como "Papi Arca" bailó en el lío de Lápiz y Vakeró y sus fanáticos, teniendo como detractores a los fieles "lapicistas", al punto de que en un show hace años atrás le vocearon a La Maravilla "¡Lápiz, Lápiz!" y eso quedó registrado en la historia de la farándula y el movimiento urbano.

En ese tiempo, el "Papá del rap" le tiró en respuesta los siguientes versos para Arcángel y Vakeró en "Quieren sonar con el Lápiz".

No son sinceros, tan temblando con el Lominero, el tipo que tiene el flow pa' tu factoría de cue###, firmarte por un featuring contigo al tal Vakero, si partieron el lápiz, me convierto en lapicero

En efecto, estos beef mantuvieron una enemistad o al menos públicamente entre los artistas que, con la madurez y el tiempo (han pasado más de 15 años), ya todos sellaron.

Por tal razón, este segmento del concierto de Arcángel fue tan representativo para los presentes en el Quisqueya que corearon de principio al fin.

Además, el protagonista del concierto también lideró una época de las tiraderas en Puerto Rico en temas como "Feliz Navidad".

El Capea el Dough

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/11/arcangel-capea-el-doug-b111cbca.jpg Los urbanos que interpretaron el Capea el Dough. (SUMINISTRADA)

Los segmentos en honor al movimiento urbano local con los que Arcángel ha colaborado tuvieron en todo momento la imagen de la bandera dominicana detrás.

Por instantes bajó el ánimo, pues fueron cuatro horas de show, pero todo cambió cuando apareció el primer invitado, el criollo Don Miguelo cantando "Tu ta' atrá, abajo y caliente". El público se paró a bailar.

Don Miguelo se robó el show y no salió sin cantar "El marido de tu mujer". "Este es una de las leyendas de la música dominicana", dijo Arcángel dejando claro que con el nativo de San Francisco de Macorís fue con el primer artista que grabó en RD.

"A usted lo ven como un artista y yo lo veo como un patrón a seguir por todo lo que ha dado a la música", le respondió Don Miguelo.

Siguió Kiko el Crazy con otro ft. con "Papi Arca", como también le llaman, entonando "Te doblate" y también Kiko cantó "La cuarentena".

El ánimo y la euforia del público seguía creciendo y subió a tarima El Nene la Amenazzy siguió con "Dios bendiga".

Luego apareció en escena "Químico Ultra Mega" con "Me compré un Panamera" y después subió "Black Jonas Point .

Fue aquí cuando se reunieron en pleno los raperos y urbanos para cantar el clásico del rap dominicano "Capea el dough", una pista que tiene 20 años.

Estuvieron con Arcángel Químico, Back Jonás, Poeta Callejero, Shelow Shaq, Nipo 809, El Mayor Clásico y Bulova, siendo uno de los momentos más representativos de la noche.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/11/el-alfa-en-el-concierto-de-arcangel-2-368cf1cd.jpg El Alfa en el concierto de Arcángel. (SUMINISTRADA)

Ya era la 1:00 de la madrugada y Arcángel tenía preparado un cierre a la altura y en solitario. Pero antes apareció el urbano criollo El Alfa, otro de los artistas con los que ha grabado Arcángel y cantaron "A correr los Lakers", un tema hecho en pandemia.

El cariño por El Alfa es tal que el reguetonero se sentó a escuchar otros temas del denominado "Rey del dembow". Estos fueron "La Romana", "La mamá de la mamá" y "Se quedaron siendo duros" que encendieron al público.

Con la sesión con Bizarrap "BZRP Music Sessions #54" y "La jumpa" con Bad Bunny, ambos hits de este año 2023 Arcángel finalizó por todo lo alto a las 1:52 de la madrugada con el público activo y saltando en el aforo, lo que indica que, pese a lo largo y por momentos bajo, la gente se quedó y lo disfrutó.

"Les prometí el mejor show de la música urbana y aquí está. Mi nombre es Arcángel ´La Maravilla´ porque tengo fanáticos como ustedes. Este concierto ha sido histórico. Mañana vamos a romper igualito que hoy", finalizó el artista sin dar signos de cansancio.