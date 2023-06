Yancyabril debuta en la escena musical con "Solita"

La cantautora Yancyabril, nacida en Nueva York/USA de raíces dominicanas, está lista para entrar en la escena de la industria de la música latina presentando su sencillo de pop latino "Solita".

Esta producción experimental mezclada con un estilo de pop reggaetón, se ajusta perfectamente a la hermosa voz de Yancyabril, quien se destacó en la edición 2022 de The Voice Dominicana, llegando a la semifinal.

En 2023, la joven cantante, decide lanzar su primer material musical con "Solita", demostrando un estilo muy distinto para ella, pero manteniendo su esencia musical.

"Quería probar algo nuevo y mostrar un lado diferente de mi arte. Esta fue una de las canciones que realmente me sacó de mi zona de confort, considerándolo muy importante para mi crecimiento como artista".

"Solita" se estrenó el 9 de junio y está disponible en todas las plataformas digitales.

Quién es Yancyabril

La cautivadora energía, la dulce voz melódica y los diversos sonidos de la nativa de Nueva York y cantautora Yancyabril deslumbran a los miembros de su audiencia cada vez que fusionan pop, folk, jazz y R&B en su música.En 2022, Yancyabril se convirtió en concursante de la temporada 2 de The Voice Dominicana. Ha compartido escenario con artistas legendarios como Bonnie Raitt, Smokey Robinson y ha trabajado con la vocalista de jazz Dee Dee Bridgewater, el miembro de Full Force Paul Anthony y el baterista Carmine Appice. Fue una cantante destacada en el concierto tributo a Aretha Franklin en el Carnegie Hall. En 2017, Yancyabril ganó la voz Popular para la competencia YoungArts cantando su canción original "Ain't Nobody". En 2018, fue una cantante destacada del reconocido espectáculo de gospel, "Too Hot to Handle: The Gospel Messiah" en el United Palace. Siguiendo los pasos de otra cantante de jazz nacida y criada en Nueva York, Ella Fitzgerald, también tuvo la oportunidad de cantar en la noche Apollo Theatre Amateur.Comenzó su carrera universitaria en The New School for Jazz and Contemporary Music y luego se transfirió y se graduó del Conservatorio de Jazz de SUNY Purchase con especialización en voz, donde recibió la Beca Ella Fitzgerald.