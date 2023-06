El salsero Lumay celebra la acogida de su canción "Padre"

El cantante cubano Lumay es un nuevo rostro de la salsa. Su más reciente tema "Padre" ha logrado conectar con el público que disfruta de la música tropical, como lo evidencia el millón de vistas que logró en pocos días en las plataformas digitales.

Lumay, que se mueve como pez en el agua en otros géneros, visitó el país recientemente para participar en la ceremonia de los Premios Heat que se realizaron en Cap Cana. El tiempo que estuvo en suelo dominicano lo aprovechó para promocionar la canción y su carrera.

"Estoy atravesando una de las mejores etapas de mi vida. La historia de la canción que le hice a mi padre junto a Osvany Cepero, con la producción musical de Mauro Bertrán (Mauro el Código Secreto), surgió luego de reunirme con tras ocho años sin verlo, pues residía en Cuba y nos reencontramos en Miami, eso es algo que va a trascender en mi vida porque incluso él participó en el videoclip que le hicimos", comentó.

La canción "Padre" cuenta la historia de un joven que logra ese encuentro personal nuevamente con su padre, y poder en vida decirle lo tanto qué significa para él.

"Bendiciones y respeto a cada uno de los padres de este mundo. Los que luchan día a día por su castillo, por su familia y por su manada, no es fácil, muchas cuestas en el camino, pero el mejor resultado es ver la felicidad de nuestras crías. Agradecido con todos los fanáticos por el apoyo al tema, ya contamos con más de 1 millón de vistas a solo días del estreno.

De su visita al país relató que ha recibido el cariño del público y el respaldo de los medios de comunicación que ha visitado para la promoción de su carrera. "Me he sentido muy bien con el público dominicano, me voy con un lindo recuerdo y espero volver pronto".

El intérprete de salsa defendió su liderazgo. "La salsa nunca pasará de moda, llegó para quedarse desde un primer momento. Todo ser humano tiene algo de la salsa en sus venas. En mi caso, la cultivé desde muy pequeño, entendí temprano que la música era mi sueño y que debía luchar por eso, me he dejado llevar y hoy estamos trabajando para consolidarnos", dijo el artista.

Recordó que su carrera tiene la huella de legendarios artistas de la salsa, algunos de los cuales han colaborado para la formación artística.

Dijo que el país cuenta con grandes exponentes de la salsa y resaltó la calidad de Alex Matos. "Este país tiene muchos intérpretes de la salsa y él es uno de ellos, también existen grandes intérpretes urbanos, más adelante vamos a presentar una colaboración con uno de ellos".

Lumay comenzó su carrera artística a temprana edad. Desde muy joven fue en busca de sus sueños, logrando grandes hitos como cantante. Ha participado en concursos musicales de TV y se ha presentado en diversos eventos que le aseguran un futuro prometedor en la música latina.

El joven artista cubano cuenta con otros cortes musicales que han acaparado las listas en reproducciones, entre estos "Desnúdate", "Me perdiste", "Borra mis huellas", "Party fiesta", "Ando suelto", "Solo tú" y "Latiendo".