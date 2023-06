Embajada de RD en Egipto anuncia concierto de gala con la violinista Aisha Syed

Con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), la Embajada de la República Dominicana en Egipto anuncia el concierto de gala con la violinista clásica dominicana Aisha Syed, previsto el próximo 25 de junio en el Cairo Opera House, para conmemorar el 63 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

En su primera presentación en Egipto, Syed interpretará "Las cuatro estaciones" del italiano Antonio Vivaldi, y de otros relevantes compositores que incluye a su compatriota Rafael Solano, acompañada de miembros de las orquestas de Cairo Opera House con la dirección del maestro Ahmed Farag.

El encargado de Negocios de la delegación, Andy Rodríguez Durán, destacó que este magno evento musical consolida los esfuerzos del presidente Luis Abinader y del canciller Roberto Álvarez para impulsar la estrategia de diplomacia pública orientada a fortalecer la presencia, el posicionamiento y la imagen del país.

Además de resaltar los valores y la cultura dominicanos y dinamizar las relaciones diplomáticas y comerciales con Egipto, África y Medio Oriente.

Detalla una nota de prensa que el canciller Álvarez y Felipe Vicini, presidente ejecutivo de la firma INICIA, rubricaron un memorándum de entendimiento con el objetivo de promover a nivel internacional la cultura y el legado histórico del país a través del Servicio Exterior dominicano.

Sobre la artista

Aisha Syed, nacida en Santiago, se convirtió en la primera latinoamericana en ser aceptada en la escuela de niños prodigios Yehudi Menuhin School de Londres, a los 13 años.

Elogiada por la prensa internacional especializada en Alemania, Lituania, Estados Unidos, Corea del Sur, Brasil, Argentina, Emiratos Árabes Unidos y otros países como "virtuosa", "una artista profundamente dotada" y "una de las embajadoras del violín más joven y talentosa".

Ha llevado su talento como solista a distintos escenarios del mundo. Graduada con honores del Royal College of Music en Londres donde fue galardonada con la beca completa Soirée d´Or perteneciente a la realeza británica, y otra completa en el Guildhall School of Music and Drama.