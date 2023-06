Video | Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral estrenan su esperada colaboración

Finalmente, sale a la luz el esperado tema que unió a la exponente urbana dominicana Yailin la Mas Viral con el rapero estadounidense de origen mexicano y puertorriqueño Tekashi 6ix9ine, con quien se especula podría existir más que una relación laboral.

"Pa ti" es el título de la canción que, como ya ha venido sucediendo con las anteriores canciones de la exponente urbana, no tiene palabras soeces.

El tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales sigue la línea de reclamos que hace la artista, no se sabe si dirigidas a su expareja, Anuel AA.

"Tú me perdiste a mí, yo no me voy a morir la vida sigue sin ti", se le escucha cantar en la primera estrofa a la urbana. "Es demasiado el tiempo que a tu lado yo he perdido, yo no soy tu peluche pa' que tú juegues conmigo", agrega en otra estrofa.

En el coro la cantante dice: "Yo no estoy pa' ti, tú no eres pa' mí, todas tus mentiras las creí, más que una estúpida yo fui".

Este jueves 15 de junio Yailin y Tekashi69 realizaron su primera aparición juntos en redes sociales, rodeados de lujos.

A través de un video subido a sus perfiles de Instagram, Tekashi le entrega una cartera de la casa de moda francesa Hermès y un reloj de la marca suiza Richard Mille en agradecimiento por su trabajo juntos, según el portal de Telemundo, está valorado en más de 500 mil dólares.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/16/tekashi-6ix9ine-y-yailin-la-mas-viral-b534e854.jpg (COLLAGE TELEMUNDO)

"Estoy muy agradecido de trabajar contigo. De tener una oportunidad", le dice Tekashi a Yailín en el video para luego proceder a abrir los regalos".

Medios internacionales como El gordo y la flaca dan como un hecho el romance entre los exponentes urbanos, incluso difundieron que Yailin y Tekashi tuvieron un acercamiento en Cap Cana.