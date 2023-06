Disquera Latinnites Music arriba a su once aniversario

La casa disquera Latinnites Music arriba a los once años de fundada ( FUENTE EXTERNA )

La casa disquera Latinnites Music arriba a los once años de fundada. Su propietario, el dominicano Kevin Portalatin, agradeció el apoyo del público y la disciplina de sus artistas.

Con el único objetivo de llevar música de calidad alrededor del mundo, Latinnites Music cuenta con el talento de los exponentes urbanos Engel Montaz, Breykon, quienes se han destacado a nivel nacional e internacional por su versatilidad y calidad interpretativa.

A lo largo de estos once años, la disquera, con sede en Estados Unidos, y sus artistas han sido merecedores de Disco de oro, de Platino, chart en plataformas digitales, entre otros.

Su artista estrella, Engel Montaz se convirtió en el primer artista dominicano en toda la historia en hacer corridos al estilo mexicano, "Billetes verdes" y "Mi camino", indica una nota de prensa.

Asimismo, aseguran que Breykon se convirtió es el primer urbano latino en hacer funk en español, con el tema "Tan Tan Brasil", en el 2017.

"Me siento muy agradecido de Dios y de la disciplina que han mostrado nuestros artistas Engel Montaz, Breykon, porque esa es la verdadera clave del éxito. Claro, sin el apoyo del público no estaríamos aquí once años después", expresó Portalatin, CEO de Latinnites Music.