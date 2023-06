Las confesiones que hizo Shakira en juzgado sobre su relación con Piqué que no quería que se filtraran a la prensa

Shakira sale en la prensa una semana y la otra también. La colombiana vuelve a ser motivo de titulares tras un giro inesperado ofrecido, una vez más, por los medios de comunicación de España.

La mañana de este viernes, el diario "El País" publicaba en exclusiva la comparecencia completa de la artista colombiana durante la primera vista de su proceso penal con motivo de la acusación por el presunto fraude de 14.5 millones de euros a Hacienda. Y los 80 minutos de declaraciones ininterrumpidas en los juzgados de Barcelona son un sinfín de titulares.

Cuatro años después de este hecho, acontecido el 6 de junio de 2019, y tratando de rehacer su vida en otro país después de su separación de Gerard Piqué, algunas confesiones toman más sentido que nunca.

Especialmente, porque el futbolista y sus pequeños son los principales protagonistas de las mismas. Rabia, indignación, amor, nostalgia, entusiasmo se entremezclan con secretos inconfesables, que, quizás, continuarán el próximo mes de noviembre, cuando se retome la causa.

"Sinceramente, su señoría, no conozco a nadie que esté en un proceso penal por tener un novio. Por eso siento que es tan injusto y surreal", explica Shakira ante el micrófono cuando es preguntada por la Fiscalía acerca de su acusación, la cual le solicita una pena de cárcel y una multa estratosférica: 23.7 millones de euros. No obstante, este es solo el inicio.

"Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto", justificaba para intentar explicar por qué no había elegido a España como residencia fiscal.

Shakira en una de las audiencias. (EFE)

La artista aseguró que se mudó a Barcelona por amor. "No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos". Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior por amor", pronuncia. De acuerdo a la prensa española, esto hace entender los motivos de su reciente mudanza a Miami.

La cantante no se guardó nada y abundó sobre su relación con el exdeportista. "Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme con mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard", comienza relatando.

Además, aquí llega el punto más curioso de la declaración. La artista colombiana revela una parte de la personalidad desconocida hasta ahora del deportista. "Entonces, por apaciguar un poco los celos, que eran naturales, porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas". Gerard Piqué es un hombre celoso, dejó claro.

Agregó: "En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. [Él] tenía 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, guapo, con fama de playboy... Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más", relató.

Por último, matizó que no todo fue un cuento de hadas. "Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan [una montaña rusa del parque de atracciones Port Aventura, en Tarragona], porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario. No nos entendíamos muy bien, y espero que esto no se filtre a la prensa". Su último deseo no se cumplió. Hoy lo podemos comprobar.

