Paulina Rubio cumple 52 años y esta ha sido su transformación a través de los años

Paulina Rubio es una de las reinas indiscutibles de la música latina y a través de los años hemos sido testigos de su impactante transformación, desde la chiquilla que empezó a cantar en la banda infantil Timbiriche hasta la estrella que este sábado 17 de junio llegó a sus 52 años sigue sumando éxitos a su carrera.

Como reseña el medio internacional "Mamas latinas", "la evolución física de La Chica Dorada, quien es madre de dos chicos, ha sido sorprendente y entre aquella tierna niña que vimos debutar en la música a la diva en la que se ha convertido en la actualidad, hay un mundo de diferencia".

El medio digital destaca que la cantante mexicana es famosa casi desde la cuna porque su madre era la legendaria actriz de telenovelas, Susana Dosamantes. Por eso, antes de llegar a convertirse en La Chica Dorada, fuimos testigos de las diferentes etapas por las que ha atravesado Pau hasta lograr un lugar prominente en el mundo de la música.

Paulina es de las famosas que no dudó en someterse a diferentes retoques estéticos para intentar borrar las huellas del tiempo en su rostro, no siempre con los resultados esperados. Con sus cambios de look, sigue siendo una de las mujeres más influyentes del pop latino y aquí te mostramos su impactante transformación.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/17/phc8xthfwo1-25a5ff8d.jpg

Paulina nació el 17 de junio de 1971. Su madre era la famosa actriz Susana Dosamantes y su padre, el abogado Enrique Rubio. La Chica Dorada era conocida desde que nació. Su madre fue la actriz Susana Dosamantes, de quien heredó el talento y una belleza impactante. Desde los cinco años Paulina Rubio se vinculó al Centro de Educación Artística (CEA).

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/17/ph31sg0c841-aabe31d6.jpg

En 1982 entró en la banda Timbiriche siendo una niñita a la que vimos crecer con otros de sus integrantes originales como Alix Bauer, Benny Ibarra, Diego Schoening, Erik Rubín, Mariana Garza, Sasha Sökol y Edith Márquez.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/17/phpk7jg9a81-b543a177.jpg

Desde sus primeros pasos demostró tener un gran talento y para aquella época de niña aún no nos había dejado ver todo ese talento y personalidad que terminarían convirtiéndola en una de las celebridades más populares de México y otros países de América Latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/17/711-paulinarubioarch15-8d67c19e.jpg

En Timbiriche Paulina Rubio experimentó el éxito. En esa etapa también se transformaba de niñita a adolescente y empezaba a dar los primeros cambios importantes. Mira cómo lucía con 15 primaveras.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/17/phedb9jkwk1-91a59959.jpg

Durante el tiempo que formó parte de Timbiriche, Paulina Rubio se convirtió en una de las integrantes más populares de la banda. Además, marcó la pauta en la moda, en gran parte por su melena dorada. Su personalidad cada vez más independiente la impulsó a seguir su propio camino.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/17/phazuh958o1-a0eb6b7e.jpg

La cantante mexicana creció con la banda Timbiriche los siguientes años, en los que pudimos ver la increíble transformación de la niñita tímida de sus primeros conciertos a la joven adolescente con un look rebelde que ya despuntaba tener madera de artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/17/phsic5fbk81-5f6a15c6.jpg

Incursionó en las telenovelas y en Baila Conmigo fue la malvada Andrea de la Reguera con este look angélical en el que llamaba la atención con un nuevo corte de cabello. Siempre rubia, porque por algo es la Chica Dorada, pero muy diferente a como nos tenía acostumbrados.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/17/phblxatngg1-83d73eb3.jpg

La Chica Dorada ya había dejado atrás su etapa de Timbiriche convertida en una de las estrellas más populares del momento. Cada vez demostraba más sus armas de mujer, consciente de que tenía al público rendido a sus pies y que nadie podía interponerse en su camino.

En 1992 lanzó su primer álbum en solitario titulado La Chica Dorada. ¿Te acuerdas? "Mío, ese hombre es mío..." Muy poco quedaba ya de aquella niña traviesa que empezó a cantar con sus compañeros de Timbiriche y que en un punto decidió volar del nido.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/17/phtjl9i2801-8e545494.jpg

En 1996 lanzó su disco Planeta Paulina en el que sorprendió a sus seguidores apostando por un sonido mucho más moderno y mostrando de paso su versión más atrevida. Porque si algo llama la atención de la Chica Dorada es esa sensualidad que le caracteriza.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/17/phofnr8o4k1-a6751660.jpg

Con la entrada del 2000 Paulina Rubio intentó, como otras estrellas de la farándula latina, hacer el crossover al mercado estadounidense. No tenemos claro que fuera su mejor momento, pero tuvo algunos éxitos como "Don't Say Goodbye" en los que apostó por un look más fresco y juvenil.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/17/ph5ognjbwg1-18c431f4.jpg

La Chica Dorada ha pasado por el quirófano en varias ocasiones para hacerse sus arreglitos, pero en esta ocasión no mostró su mejor ángulo y sus facciones parecían demasiado heladas. Una realidad por la que también han tenido que pasar otras celebridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/17/ph5fa8dcwg1-f7672668.jpg

Los años pasan y la cantante sigue reinventándose.

Leer más Paulina Rubio recibirá Premio Lo Nuestro a la trayectoria