Milly Quezada, emocionada y feliz al recibir el apoyo del público en "Viva la Reina Tour"

"Vive la Reina Tour", la producción artística de José Antonio Rodríguez que sirvió como marco para que la laureada artista Milly Quezada celebrara sus 45 años en la escena, fue aclamada por el público que anoche repletó por completo la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Ya a las 8:00 p. m. el lobby y el bar Juan Lockward estaban repletos de personas. Jóvenes y adultos -incluyendo a adultos mayores- tomaban sus tragos o refrigerios antes de pasar a la sala.

Personalidades de vida pública, como Alicia Ortega, Eduardo Selman, Fernando Hasbún y el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, entre otros, acudieron temprano a festejar a la Reina del Merengue.

El espectáculo arrancó con una obertura sustentada en melodías de los emblemáticos temas con los que Milly, Jocelyn y Los Vecinos marcaron su territorio cuando debutaron en la ciudad de Nueva York.

Una proyección visual llevó al público a Nueva York, específicamente al sector del Alto Manhattan, lugar en donde residía Milly cuando su familia se instaló en esa ciudad, y llevó a un escenario imaginario de allí para la gran celebración de Quezada.

La merenguera apareció en el escenario en un sillón que simuló un trono e inmediato arrancó con la interpretación de "Lo tengo todo", para proseguir con "En tus manos".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/18/whatsapp-image-2023-06-18-at-82849-am-65edcebd.jpeg Milly Quezada y Maridalia Hernández. (DIARIO LIBRE/SEVERO RIVERA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/18/whatsapp-image-2023-06-18-at-82807-am-21b6e66f.jpeg Laura Rivera y Milly Quezada. (DIARIO LIBRE/SEVERO RIVERA)

Al dirigirse al público para agradecer su presencia y lo que han significado para ella en sus 45 años de existencia en el arte, la emoción afloró y con ello las lágrimas. Habló de la huella de la familia, de su fenecido esposo Rafael Vázquez y del fallecimiento de su hermano Rafael Quezada. Hizo lo que pocos suelen hacer al inicio de un show y con ello logró empatía con el público que se puso de pie para expresarle su cariño a través de sus aplausos.

La acoplada orquesta, el cuerpo de baile, así como el diseño de luces y escenografía fueron cómplices acertados para que Milly Quezada interpretara sus éxitos en solitario y con los invitados que la acompañaron.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/18/manny-cruz-0654895a.jpg Milly Quezada junto a Manny Cruz (CORTESÍA DE JOSEFINA DE NÚÑEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/18/miriam-curz-786a2c35.jpg (CORTESÍA DE JOSEFÍNA DE NÚÑEZ)

Los cómplices de la noche

La artista fue coach del reality show "The Voice". Allí acompañó a Yohan Amparo, quien resultó ganador de la primera temporada, así como a la joven Adriana Green. Para apoyarlos, y en reconocimiento a su talento, Milly Quezada los invitó para que la acompañaran. Y sí que valió la pena.

Amparo fuer el primero en subir y dejó complacido al público con su afinada voz y desempeño escénico. Luego entró a escena Adriana Green, quien logró conexión inmediata con el público por su calidad interpretativa.

Amparo interpretó a dúo con Milly "Toma mi vida" y Adriana "Quizás".

Milly Quezada continúo su fiesta. Avanzaba la noche y el ritmo del show iba in crescendo. La destacada merenguera Miriam Cruz se unió a la reina para cantar "My number one", "Vamo' a hablar inglés" y "Se formó el rumbón".

Por varios minutos, Miriam asumió el hilo del espectáculo, tiempo que aprovechó Milly para cambiar su vestuario (acertado toda la noche). Expresó gratitud a la intérprete y celebró con el público su aniversario.

Jandy Ventura fue el cuarto invitado. Con él rememoró los juntes en la escena con su fenecido padre: el merenguero Johnny Ventura. Con "Lo que más", encandilaron al público, provocando que se pararan de sus asientos.

"Dime ya pa´ qué", el tema de Shakira que llevó a ritmo de bachata, le dio otro color a la noche, la cual fue bien recibida por los asistentes.

Manny Cruz subió al escenario tras la proyección de un video que, al igual que el show, lo ubicó en la ciudad de Nueva York llegando al concierto. "Llegaste", la canción que hicieron, fue aclamada. El joven artista y Milly se dieron un abrazo.

Con el tema "Parte de mi vida", su hijo Miguelito subió al escenario y, junto a su hermano Anthony, acompañaron a una madre que se veía realizada ante el público.

"La pimienta es la que pica", el merengue que grabaron Milly Quezada, Maridalia Hernández y Fefita la Grande, no podía faltar. La que no estuvo fue Fefita, aunque se proyectó su participación en el videoclip.

La exquisita Maridalia Hernández provocó una gran ovación, reafirmando su sólido posicionamiento en el gusto del público que allí estuvo. Con esta acertada participación, Maridalia dio paso a Milly Quezada, quienes recibieron a Laura Rivera y al intérprete urbano Gnómico.

Milly y Maridalia reivindicaron el aporte de los artistas al desarrollo del país. De inmediato salen de escena, dejando en manos la continuación del show a cargo de Laura y Gnómico, quienes desarrollan el tema con un rap.

La película

Milly Quezada mostró un teaser de lo que será el musical-película que dirigió Leticia Tonos y protagonizado por Sandy Hernández.

Con Hernández, Milly completó la participación de sus invitados. Junto a ella cantó "Solo contigo" y posteriormente motivó la película-musical que será estrenada el próximo año.

Fue una gran fiesta



El público dejó sus asientos para aplaudir y bailar "Porque me amaste", "Vive" y un mosaico de merengue que incluyó a "La Guarcherna", "Juanita" y "Amaneciendo". Antonio González, director de la banda, continuó la fiesta hasta que el público abandonó la sala Carlos Piantini, dejando complacido, no sólo al público, sino a la Reina del Merengue.