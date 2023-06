La Cassandra, cantautora nacida en los Estados Unidos que se identifica como 100 % dominicana

La Cassandra es una cantante nacida y criada en los Estados Unidos pero muy conectada con la cultura criolla. Ella estuvo en el país recientemente promoviendo su álbum debut "Lágrimas" del que se desprende "El merengón", una canción donde deja plasmados esos sentimientos que la inundan cuando se encuentra de visita en la isla de sus padres.

"Estar en la República Dominicana siempre es muy rico. De una vez uno siente esa magia, ese calor de su tierra y sobre todo el cariño de su gente, además de la comida", así inicia la conversación la carismática joven. Y continúa: "lo primero que yo hago desde que vengo al país es hacer una parada y comer comida típica".

Todo eso que hace cuando está en la isla lo dejó escrito y le puso acordes de merengue, el resultado fue "un sonido que se remonta a sus raíces caribeñas; cantando su historia a través de melodías convincentes y presentaciones expresivas".

"Yo hice este merengue hace más de tres años y no sabía si la gente se iba a identificar. Me alegra que haya inspirado a otras personas a sentirse identificadas con la cultura latina. Ven cómo yo me identifico con mi cultura y también quieren identificarse con sus orígenes", señaló.

Las canciones que conforman el disco también abordan diversos aspectos personales, algunos no tan positivos, pero que le sirvieron de experiencia para desarrollar la personalidad que hoy exhibe.

"Acabo de lanzar mi álbum debut que se llama Lágrimas, mi primer proyecto formal que cuenta una historia muy personal en una etapa de mi vida". Se trata de un álbum latin-pop con géneros tropicales que abarcan desde merengue hasta boleros. "La producción ha tenido mucha aceptación, en especial de los dominicanos de Nueva York que se identifican con mi historia".

"Yo crecí escuchando merengues, bachatas y boleros por parte de mis padres (son nativos de Santiago de los Caballeros), pero como crecí en los Estados Unidos escuchaba canciones de artistas como Marc Anthony, Celia Cruz, Gloria Estefan, también a Juan Gabriel, Selena, Ana Gabriel, entonces, esas fueron mis influencias y para mi primer proyecto yo quería hacer un disco así, que llevara cada una de las etapas importantes para mí. Es un recorrido, pero el núcleo del álbum es la esencia dominicana, eso no se pierde", dice convencida.

Estas influencias impulsaron su afinidad para fusionar lo viejo y lo atemporal con el nuevo, reinterpretando el folklore tropical con un toque moderno. La Cassandra propone una nueva y refrescante toma en el actual mercado latino.

La Cassandra dice que busca elevar la feminidad y la celebración de la vida; rindiendo un gran respeto y homenaje a sus raíces natales, República Dominicana.

Una infancia dura

La música le ha ayudado a sobrepasar situaciones complicadas. Ella admite que su infancia no fue del todo buena y que, en esos momentos de angustia, la música fue su acompañante. "Yo no tuve una infancia normal, mi infancia fue muy dura para mí y mis hermanos y yo aprendí a desahogarme y sanar heridas escribiendo, cosas que no son fáciles de hablar, para mí era más sencillo escuchar mi corazón y lo que estaba sintiendo. Y ahí fue como fui aprendiendo a contar mi historia", señala. Eso, sumado a que se siente como un alma vieja y muy romántica hacen de ella una artista con mucho que contar a través de sus canciones.

Sus padres se divorciaron cuando era pequeña y eso la llevó a experimentar una carencia afectiva. "Cuando era adolescente a mí no me gustaba mi vida, veía a los demás con sus padres juntos, y por situación adversas me fui a vivir con una tía. Fue un momento complicado, pese a que ella (mi tía) y su esposo me amaban incondicionalmente, siempre anhelaba estar con mis padres. Fue muy duro", confiesa.

La madurez le hizo ver que todo pasa "por un propósito de Dios" y ahora "entiendo por qué todo eso pasó. Amo a mis padres por las personas que son y veo mi propósito en sus vidas y, hoy en día, amo mi historia porque me hizo la persona que soy".

"Aparte de historias lindas que he vivido a través del amor, la amistad, de la vida, de todas esas situaciones, decidí desde niña ver lo mejor de todo y reflejarlo en mi música", añade.

El disco habla de toda su historia. Desde relaciones disfuncionales que vivió hasta la forma en la que las superó.

Ella es una artista indie y como tal ha tenido que lidiar con la parte más complicada de la industria, pero el resultado siempre será más satisfactorio.

"Tengo que batallar más, pero lo veo como una bendición, he aprendido de procesos como cuando recibo algún no", dijo.

"He aprendido a aceptar esos no, porque no eran mi momento. Estaba muy inquieta al principio, me frustraba mucho, pero es parte de la lucha de un sueño, no puedes parar, porque cuando logras ese sí, es lo más satisfactorio, porque sabes que has trabajado mucho. Uno va aprendiendo y lo disfruta más, eso me impulsa más", argumentó.

"Yo he trabajado mucho. En un año y medio he logrado muchas cosas, pero son parte de un proceso que viene de antes", dijo

Mujeres y los cambios en la industria musical

El momento que las mujeres viven actualmente en la industria es bastante destacable, sólo hay que observar los datos de artistas como Shakira, Karol G o Miley Cyrus; consciente de esto, La Cassandra cree que es el momento idóneo para el lanzamiento de su disco. "Hoy en día la mujer no tiene limitaciones, la industria ha cambiado y muchas son las que lideran los rankings.

"Yo creo que la cultura de Latinoamérica ha sido muy masculina siempre y qué bueno que la mujer poco a poco está reclamando su espacio en todos los ámbitos y en la música también, podemos ser productoras, compositoras y creativas, porque lo somos. Por fin esto se puede ver reflejado".

Otro de los cambios que ha experimentado la industria es el acercamiento entre los artistas y sus fanáticos a través de las redes sociales.

Un poco más del disco

Compuesto por 10 canciones, "Lágrimas" es un álbum dinámico de pop latino donde los géneros principales son Tropical y Bolero. El álbum es mejor descrito como dramático, apasionado, romántico e inesperado.

Para su primer sencillo "Ayer Lloré Por Ti", se encuentra en la producción, guitarra y grabación el trabajo de Víctor Rosso, quien junto a más de 13 músicos comenzaron la grabación en La Habana, Cuba, en los famosos estudios EGREM.

"Lágrimas" versa sobre una historia de amor que termina abruptamente y encuentra a la cantante recogiendo los pedazos de un corazón roto, pero superando esta adversidad a través de una esperanza que no se cansa. Un dinámico álbum de Pop Latino grabado en vivo con varios géneros como el Tropical, Merengue y Balada. Este álbum eleva la fuerza femenina y la celebración de la vida, marcándolo como el debut formal de La Cassandra.

La cantante y compositora dominicana-americana de la ciudad de Nueva York cautiva con su voz apasionada y distintiva.

