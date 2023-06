Alejandro Fernández desafía las críticas en España y canta en concierto su canción "Mátalas"

Hace unos días, Alejandro Fernández realizó un concierto en el WiZink Center de Madrid, España, como parte de su gira Amor y patria. Si bien todo parecía transcurrir en calma y el cantante era ovacionado por los miles de asistentes que se dieron cita en el lugar para ver su presentación, el famoso hizo una pausa para decirle al público que interpretaría el tema "Mátalas" que ha causado mucho polémica porque es una supuesta apología al feminicidio.

Según People en español, ante ello, el representante de música ranchera no dudó en advertir que pese a las inconformidades seguirá cantante este sencillo; por lo tanto, pidió a las personas que no estuvieran de acuerdo que se salieran del recinto por algunos minutos para que no se incomodaran.

"Les voy a dar chance al que no quiera escucharla pues que se salga del concierto", mencionó Fernández durante el concierto; lo cual, fue retomado por diversos medios de comunicación. "Voy a seguir defendiendo mi canción y con esta canción fue con la que entré aquí en España de hecho. Me voy y el que quiera que se quede y el que no, que se vaya, ¿va?".

Pese a lo anterior, el público continuó en el recinto; además, premió al famoso con aplausos y vítores a lo largo del espectáculo; al cual, acudió su madre María del Refugio Abarca, su hermana Alejandra y su novia Karla Laveaga.

