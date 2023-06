Buika: "Yo me liberé de necesitar la aprobación de la industria"

Buika le ha tomado tanto cariño a la República Dominicana que este 1 de julio comenzará su nueva gira, que ha denominado "Buika Music World Tour", en el Teatro La Fiesta del legendario hotel Jaragua.

La afamada artista española de ascendencia africana tiene una residencia en la región Este del país y allí disfruta de los atractivos de la isla y de otros escenarios de la República Dominicana.

"Me gusta la gente de República Dominicana, me siento cómoda cada vez que vengo. Como siempre he dicho, no tengo una residencia fija, me muevo de uno a otro lado, pero aquí me han mostrado mucho cariño", reflexionó la artista en una entrevista concedida por teléfono a Diario Libre.

"Buika Music World Tour" convoca a sus fieles a una noche en la que echará mano a sus éxitos y a los temas que ha incorporado recientemente a su exquisito repertorio.

"Comenzar en República Dominicana es un regalo, porque no se puede estar en mejor lugar, este lugar es mágico, me hace feliz esto. Yo soy de mucha improvisación, por eso no puedo prometer un repertorio fijo porque desde que uno comienza comenzamos a escuchar al público pedir una que otras canciones que a lo mejor no la hemos incluido en el show, al final, mi tribu, el público son los verdaderos directores de la orquesta", avanzó la intérprete de "Jodida moneda", entre otros temas.

Lo que sí garantizó es que en la puesta en escena de Vibra Productions el público disfrutará de títulos con los que ha logrado trascender en la música. "Vengo a gozar un monto y al público que vaya preparado porque mi sello es la improvisación porque necesito estar en conexión con lo que está pasando ahora, de manera que mi actuación recibe la influencia positiva de la gente, ya sea a través de sus miradas o el aplauso, es una experiencia enriquecedora porque yo también envío lo mejor a mi gente", apuntó.

Cuando Buika sube a escena el público conecta de inmediato porque es una artista muy orgánica. La parafernalia no le acompaña en sus conciertos y esta no será la excepción.

"Uno cuenta muchas cosas que no sabes en el escenario, uno se dedica a cantar y todo fluye. Es una especie de transe de energía con el público y pasan cosas mágicas", afirmó la artista.

Al referirse a su residencia en República Dominicana, aseguró que como es una artista que ama la libertad, refirió que pasa mucho tiempo en República Dominicana, Madrid y Miami.

Rememoró que en una ocasión vino de vacaciones al país y que de repente se quedó porque le encantó la gente, así como las áreas turísticas.

"Me impactaron muchas cosas de República Dominicana. La tierra te puede impactar, pero es la gente que la hace tan acogedora. La gente de aquí parece que no se ha intoxicado de muchas cosas que están sucediendo en otras partes del mundo, y eso a nivel emocional es muy energético, se recibe mucho amor", reflexionó.

La verdad

Uno de los elementos fundamentales para que Buika se interese por una composición es que cuente la verdad, sin ello no pasa el filtro. Ese es el primer paso en el camino hacia la recuperación de la conciencia de un ser humano es contar la verdad y por ende llevarla a los demás.

"Nos han formado como sociedades temerosas, en las que debemos tener miedo hasta de nosotros mismos, eso tiene que acabar. El primer paso hacia la destrucción del miedo y la ansiedad es hablar y contar la verdad, perdonarte y perdonar. Hay que liberarse del miedo", afirmó.

Sin prisa

Buika no lleva su carrera artística con prisa, ni está pendiente de la tendencia. "Yo soy una hoja al viento, yo me liberé de necesitar la aprobación de la industria, de los demás. Ya no tengo edad para eso, acabo de cumplir mis 51 años, a los 50 comencé a descubrir mis súper poderes. Ya no soy víctima del sí canto esto, para ver si gusta o no, si vende o no, si me dan un Grammy o no...cariño, ya no tengo edad. Ahora solo busco mi mente, mi corazón y mi alma me aprueben y con eso tengo la aprobación de Dios porque fue el quien me hizo", sostuvo.

Colaboraciones

La ganadora de múltiples premios, incluyendo el Grammy ha colaborado con relevantes artistas internacionales, entre los que se citan a Carlos Santana, Chavela Vargas, Nelly Furtado, Pat Metheny y Chucho Valdés, entre otros.

Dijo que le encantan los juntes con sus colegas y pondera las colaboraciones que se están haciendo en este momento.

"La música es una excelente vía para reclamar apertura de mente, igualdad, elegancia, respeto, dignidad. La música es una autopista para atravesar esos caminos. Hoy el problema no está en nosotros, sino en la industria, siempre me voy a prestar para colaborar con mis compañeros que estén dispuestos a cantar cosas bonitas, de inclusión", puntualizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/20/buika-1-1bc382de.jpeg La artista se siente muy agradecida de los dominicanos. (SUMINISTRADA)

Reconocimientos

Los reconocimientos alegran al artista que los recibe. Pero al igual que otros, Buika considera que el premio verdadero es sentir que se está haciendo lo correcto. "Ese es un premio que te da una motivación cada día para seguir trabajando, porque los artistas, como los periodistas, de cara a la humanidad, son soldados a favor de la humanidad y eso hay que tomárselo muy serio y hay que poner el corazón, el alma y la vida en ello. Nosotros nos encargamos de hacer que la gente se olvide de la tristeza, es una misión suicida, la eterna lucha del bien contra el mar y cuando reconoces eso, lo único que recibes es gratitud cada día, no hay premio mayor que la gratitud. Gracias a Dios de tener oído para lo que yo canto, para lo que yo escribo", dijo.

Luego de su actuación en el país, Buika viajará a Turquía, España, Noruega, Brasil y África.