Preocupación máxima por salud mental de la hermana de Karol G: "No me siento bien"

Línea de ayuda: El departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana posee la línea de información sobre la depresión en el 809-544-4223. También está la línea de ayuda Cuida tu salud mental, marcando 809-200-1400, que ofrece ayuda psicológica gratis.

Vulnerable y entre lágrimas. Así se mostró en redes sociales Verónica Giraldo, hermana de la popular cantante colombiana Karol G.

La joven compartía una serie de videos en sus historias de Instagram que han generado gran preocupación.

Como reseña People en español, aunque los borró poco después, las imágenes fueron recogidas por algunos usuarios de las redes y reproducidas por importantes medios, quienes se hicieron eco del momento.

En ellas, Verónica comparte entre lágrimas y con mucho dolor cómo se siente y lo que piensa de tenerlo todo a nivel material. Una reflexión que hacía llorando y en la que advertía a la gente de enfocarse en lo verdaderamente importante: los seres que uno ama.

"No me importa lo que opinen de mí o lo que digan los demás. Solamente les quería dar un consejo y es que nunca se fijen en una red social. Ustedes a mí me ven y dicen: qué rica tu vida, qué chimba tu vida. Sí, agradezco la vida, que tengo lujos, que tengo un techo para vivir, que tengo alimentos, yo vivo agradecida por eso", empezó.

"Si ustedes me conocieran a mí, si conocieran a Verónica Giraldo sabrían que no le importa nada de eso, me importa solamente mi familia y la gente que amo. Me esmero tanto, pero tanto, en dar lo mejor de mí", continuó en un mar de lágrimas.

Después de varios videos, la joven pidió perdón a la audiencia por quebrarse frente a las cámaras. "Perdón por salir así, pero para mí hoy es un día en el que no me siento bien, no estoy bien y me cuestiono tantas cosas. Así es la vida, les deseo un bonito día y solo les quería contar", cerró el video.

No es la primera vez que Verónica ha desnudado su corazón en las redes sociales para contar sus situaciones de bajón.

Después de convertirse en mamá, también confesó estar pasando por una etapa llena de altibajos en lo emocional. "Se me pasan muchas cosas por la cabeza", decía por aquel entonces.