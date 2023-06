Contorsionista dominicano avanza a siguiente etapa de America's Got Talent

Gabriel Hernández, conocido como "el invertebrado", convenció con su acto a los jueces de America's Got Talent. Él aterrorizó con su presentación en Estados Unidos como lo hizo en 2019 en Dominicana's Got Talent, donde llegó a las semifinales.

"Hemos visto pole dancers, contorsionistas, maquillajes increíbles, pero tú has combinado todas esas cosas dentro de una sorpresa original. Maravilloso, espectacular", le dijo el juez Howie Mandel tras observar el acto.

La modelo Heidi Klum señaló en broma que quedó tan impactada con su acto que "se orinó". "Obviamente a mí me encanta Halloween, así que esto es lo mío, me encantas".

En el caso de Simon Cowell, quien es considerado el más estricto del panel de jueces, admitió que "me encantó todo, desde ser asustado, ser sorprendido. Fue un poco espeluznante, pero en el buen sentido. La gente te va a recordar". Posterior a esto, recibió los cuatro síes que le garantiza el paso a la siguiente etapa del show internacional.

"Gracias AGT por ponerme en este maravilloso escenario y hacer realidad mi sueño y gracias a todas las personas maravillosas que me están apoyando, estoy muy feliz de que les haya gustado mi programa." Gabriel Hernández Contorsionista “

El dominicano busca alzarse con el premio final de 1 millón de dólares en la temporada 18 del popular programa de televisión estadounidense, además de buscar hacer una carrera en el circo o la televisión estadounidense. Ahora, radica en California, donde vive con su esposo estadounidense.

"Diario Libre muchísimas gracias por el apoyo, estoy muy feliz de que les haya gustado. Vamos por más" El Invertebrado Artista de circo “

Participó en Dominicana's Got Talent

En 2019 tras su presentación en Dominicana's Got Talent, Gabriel Hernández habló para Diario Libre.

"Cuando yo inicié el pole no tenía idea que era sin ropa, pero sí tenía conocimiento del tabú que representa aquí", argumentó en ese momento Gabriel.

"La primera vez que mi familia me vio haciendo pole sin t- shirt yo no iba a volver a la academia, pero después cuando me vieron que en mi caso no lo hacía para discotecas, sino que era más como un deporte y un arte, comenzaron a apoyarme, y eso es lo que queremos transmitir aquí, que se den cuenta que el pole es un deporte, y que es arte. Es el deporte", reiteró el artista.